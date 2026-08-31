„Dulcea limbă română” - astfel a descris premierul Vasile Tofan legătura sa cu limba română, într-un mesaj rostit astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, de Ziua Limbii Române. Prezent la Marea Dictare Națională, premierul și-a amintit de august 1989, când, la doar șapte ani, a participat alături de părinți la evenimentele din PMAN. Tofan a vorbit despre revenirea la alfabetul latin și despre rezistența limbii române în perioada sovietică.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Cine este gata pentru Marea Dictare Națională? Cine este sigur că nu va face nicio greșeală? În august 1989, tocmai împlinisem 7 ani. Eram aici, în PMAN, împreună cu părinții mei. Piața era plină de oameni. La 7 ani nu înțelegeam ce se întâmplă, dar țin minte bine sentimentul că era ceva foarte important. Și mai țin minte ceva: o înghețată pe care mi-au cumpărat-o părinții. De atunci, pentru mine, această zi se asociază cu gustul dulce – dulcea limbă română.”

În discursul său, Tofan le-a mulțumit celor care, în perioada renașterii naționale, au avut curajul să lupte pentru limba română și alfabetul latin. Premierul i-a menționat, printre alții, pe Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Leonida Lari, Ioan Bătămanu, Dumitru Matcovschi, Gheorghe Ghimpu și Ion și Doina Aldea-Teodorovici.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „De aceea, astăzi trebuie să le mulțumim celor care au avut curaj”.

Premierul a subliniat că la această schimbare au contribuit nu doar personalitățile culturale și politice ale perioadei, ci și mii de profesori, părinți, scriitori, jurnaliști și oameni simpli care au păstrat limba română vie.

Vorbind despre propria sa relație cu limba română, Tofan a spus că aceasta a rămas pentru el „întotdeauna acasă”, indiferent de țara în care a locuit.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Este limba în care am cerut-o pe soția mea în căsătorie și limba în care ne-am legănat cei patru copii înainte de somn”.

Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române

Sărbătoarea Limba Noastră cea Română își are originea în 1989. Atunci, moldovenii au revenit la alfabetul latin și, ulterior, la denumirea de limba română. După 1994, limba oficială a devenit „moldovenească”, iar odată cu asta și un subiect de dispută ce durează până astăzi. În luna martie 2023, deputații PAS au votat în lectură finală proiectul de lege ce prevede modificarea sintagmei „limba moldovenească” din legislația Republicii Moldova și din Constituție în „limba română”. Astfel, limba română a devenit oficial limba de stat a Republicii Moldova.

Citeste si : Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române. Povestea unei sărbători și a unei dispute care durează de decenii