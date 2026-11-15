Locuitorii Autonomiei Găgăuze au ieșit astăzi la vot pentru a-și alege bașcanul și membrii Adunării Populare. Scrutinul nu a fost însă lipsit de incidente. Până la ora 16:00, Comisia Electorală Centrală a raportat zece încălcări, inclusiv cazuri de agitație electorală și transportare organizată a alegătorilor. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, până la această oră în cele 67 de secții de votare deschise în Autonomia Găgăuză au votat aproape 38 la sută. Alegătorii mai au la dispoziție mai puțin de o oră pentru a merge să voteze.

Scrutinul a început la ora șapte dimineața, iar în unele secții de votare au răsunat imnul Republicii Moldova și al Autonomiei Găgăuze.

La Comrat, alegătorii au început să vină la secțiile de votare încă de la primele ore ale dimineții. În oraș au fost deschise 12 secții, unde oamenii au putut vota atât pentru viitorul bașcan, cât și pentru componența Adunării Populare.

„A venit momentul schimbării, trebuie să alegem un lider. Așa că, după cum se spune, ne-am mobilizat cu toții și am mers la vot.”

Oamenii spun că au venit la vot pentru că își doresc o schimbare.

„Vrem să trăim decent și să avem resurse energetice mai ieftine.”

Scrutinul nu a fost însă lipsit de nemulțumiri.

„Eu sunt din Vulcănești și am vrut să votez aici, dar nu mi s-a permis. Mi s-a spus că nu am dreptul. Atunci, înseamnă că altcineva va vota în locul meu, iar votul meu va ajunge în favoarea cuiva. Nu este corect. De ce? Pentru că nu pot ajunge la Vulcănești.”

La secția de votare numărul unu din Comrat cei mai multi dintre alegători au venit l vot la miezul zilei.

Anastasia IVANENCO, PREȘEDINTELE SECȚIEI DE VOTARE NUMĂRUL 1 DIN COMRAT: „În ceea ce privește prezența la vot, aceasta trebuie să fie de cel puțin 25 la sută. La secția noastră, prezența este de aproximativ 22 la sută. Secția de votare va fi deschisă până la ora 21:00, așa că alegătorii mai au timp să vină la urne.”

Scurtinul nu a trecut însă fără incidente. CEC a raportat zece încălcări ale legislației electorale până la ora 16:00. Trei cazuri vizează agitația electorală interzisă, șase – transportarea organizată a alegătorilor, iar un alt caz se referă la un comportament agresiv în apropierea unei secții de votare.

Angela CARAMAN, PREȘEDINTA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE: „Subliniem că aceste informații au caracter operativ, iar circumstanțele fiecărui caz și eventuala răspundere juridică urmează să fie stabilite de către autoritățile competente.”

Asociația Promo-LEX, care a monitorizat scurtinul informează că, până la ora 16:30, au fost înrgistrate 80 de incidente.

Nicolae PANFIL, ȘEFUL MISIUNII DE OBSERVARE ASOCIAȚIA PROMO-LEX: „Mai sunt câteva ore bune pentru vot, până la ora 21, de aceea în continuare vom încuraja cetățenii din regiune să se prezinte la vot.”

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Rezultatele oficiale preliminare și decizia privind un eventual tur al doilea vor fi anunțate de Comisia Electorală Centrală după închiderea urnelor și numărarea voturilor."

Scrutinul de azi este valid, după ce la vot s-au prezentat cel puțin 25% dintre alegătorii înscriși în listele electorale.