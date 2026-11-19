Republica Moldova și Ucraina își consolidează cooperarea în domeniul apărării. Parlamentul de la Chișinău a ratificat Acordul de cooperare tehnico-militară dintre cele două state, proiectul fiind susținut de 56 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Documentul stabilește cadrul pentru dezvoltarea colaborării dintre cele două țări în mai multe domenii strategice, inclusiv modernizarea și repararea tehnicii militare, logistica, comunicațiile, instruirea specialiștilor și securitatea cibernetică.

Igor Grosu, critici la adresa opoziției

În timpul dezbaterilor din Parlament, președintele Legislativului, Igor Grosu, a criticat opoziția și a făcut referire la riscurile de securitate cu care s-ar confrunta Republica Moldova în cazul în care alte forțe politice s-ar fi aflat la guvernare.

„Dacă ați fi fost voi acum la putere, aici erau tancuri rusești, ca un spin în coasta Ucrainei”, a declarat Igor Grosu.

Ce prevede acordul dintre Republica Moldova și Ucraina

Acordul vizează extinderea cooperării tehnico-militare și include mai multe direcții de colaborare. Printre acestea se numără modernizarea, întreținerea și repararea echipamentelor militare, asigurarea suportului logistic, dezvoltarea comunicațiilor și instruirea personalului de specialitate.

Totodată, documentul prevede cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării, schimbul de informații și experiență, precum și consolidarea capacităților de securitate cibernetică.

Acordul de cooperare tehnico-militară a fost semnat la Kiev de miniștrii Apărării din Republica Moldova și Ucraina, Anatolie Nosatîi și Evghenii Hmara.

La 12 noiembrie, Guvernul a aprobat proiectul de ratificare a documentului. Premierul Vasile Tofan a declarat atunci că acordul nu conține prevederi secrete, după ce subiectul a generat discuții publice.

Ratificarea de către Parlament reprezintă un nou pas în consolidarea parteneriatului dintre Chișinău și Kiev în domeniul apărării.