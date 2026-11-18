Ministerul de Externe i-a înmânat încă o notă de protest ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova. După incidentele cu cele șapte drone căzute pe teritoriul țării, Oleg Ozerov a fost convocat pentru a da explicații. La plecare, diplomatul rus a respins acuzațiile și a declarat că nu există dovezi că aparatele de zbor ar fi rusești, așa cum a argumentat și în alte cazuri similare.

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul de Externe, după ce ieri șapte drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. Cu excepția uneia, care a dispărut de pe radare, toate celelalte au s-au prăbușit pe teritoriul țării. După o jumătate de oră de discuții, Oleg Ozerov a ieșit fără să ofere detalii despre întrevedere. În schimb, diplomatul a respins acuzațiile la adresa Moscovei și a spus că nu există dovezi care să confirme că dronele aparțin Rusiei.

Oleg OZEROV, AMBASADORUL AGREAT AL RUSIEI LA CHIȘINĂU: „Asemenea incidente pot provoca teamă, însă, din nou, vorbim despre acuzații nefondate la adresa Rusiei. De îndată ce apare o dronă, toată lumea declară că este una rusească. De unde știți? Astfel de drone au căzut și în Finlanda, și în Polonia. Au fost efectuate investigații și s-a constatat că toate, fără excepție, erau ucrainene.”

În cadrul întrevederii de la minister, autoritățile i-au transmis diplomatului rus o notă de protest și au cerut explicații din partea Moscovei.

Tatiana BARAC, PURTĂTOR DE CUVÂNT, MAE: „MAE condamnă ferm aceste acțiuni, care încalcă suveranitatea Republicii Moldova și pun în pericol viața și siguranța oamenilor. Prin nota de protest, Republica Moldova a cerut Federației Ruse să înceteze aceste acțiuni și să respecte spațiul aerian și frontierele țării noastre.”

Și în alte cazuri de acest gen, autoritățile de la Chișinău au înmânat note de protest, una dintre cele mai frecvente soluții diplomatice de exprimare a dezacordului. Anterior, întrebat cât timp pot continua aceste demersuri, președintele Parlamentului a dat asigurări că Ozerov va fi convocat de fiecare dată.