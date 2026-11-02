Alegătorii din Autonomia Găgăuză care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu se pot deplasa la secția de votare pot solicita votarea la locul aflării, cu urna mobilă, la alegerile din 15 noiembrie 2026.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, cererile se depun în scris la biroul electoral al secției de votare, începând cu două săptămâni înainte de ziua alegerilor și până la 14 noiembrie 2026, ora 14:00.

În ziua alegerilor, biroul electoral poate aproba cererile până la ora 14:00, doar la prezentarea unui certificat medical sau a unei adeverințe medicale.

Cum depun cererile alegătorii care nu se pot deplasa?

Alegătorii care nu se pot deplasa personal pentru a depune cererea o pot transmite prin intermediul unui membru al familiei, al lucrătorului social sau, după caz, al asistentului social comunitar. Cererea trebuie completată personal de alegător și însoțită de copia actului său de identitate, precum și, după caz, de documentele care justifică solicitarea.

Cererile pot fi depuse și la adresa oficială de e-mail a biroului electoral, cu aplicarea semnăturii electronice.

În ziua alegerilor, cel puțin doi membri ai biroului electoral, desemnați de președintele acestuia, se vor deplasa la locul aflării alegătorului cu urna mobilă și materialele necesare pentru exercitarea dreptului de vot.

Alegeri pentru Adunarea Populară și funcția de bașcan

Pe 15 noiembrie 2026, în UTA Găgăuzia sunt programate alegeri pentru Adunarea Populară și pentru funcția de guvernator (bașcan) al regiunii.

Comisia Electorală Centrală îndeamnă alegătorii să verifice din timp informațiile din listele electorale și să solicite corectarea eventualelor greșeli, pentru a evita probleme în ziua votării.

Informații suplimentare despre organizarea scrutinelor pot fi consultate pe pagina oficială a Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.