83 de candidați au fost înregistrați oficial la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, dintre care 31 sunt desemnați de partide politice, iar 52 candidează independent, anunță Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Scrutinul regional va avea loc pe 15 noiembrie.

Potrivit Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, alte 54 de dosare se află în proces de examinare la consiliile electorale de circumscripție Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești. Totodată, cererea unui candidat a fost refuzată.

Conform prevederilor legale, consiliile electorale urmează să adopte hotărâri privind înregistrarea sau refuzul înregistrării candidaților în termen de 7 zile de la data depunerii cererilor.

138 de candidați s-au înscris pentru cele 35 de mandate din Adunarea Populară

Potrivit datelor oferite de Comisia Electorală Centrală a regiunii, la încheierea perioadei de depunere a documentelor, 138 de candidați s-au înscris pentru cele 35 de mandate din Adunarea Populară. Dintre aceștia 23 sunt femei, iar 115 sunt bărbați.

Din totalul persoanelor desemnate, 95 candidează independent (circa 69%), iar 43 au fost desemnate de partide politice (circa 31%), după cum urmează:

-Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” – 23 de candidați;

-Partidul Politic Partidul Popular Găgăuz – 9 candidați;

-Partidul Politic „Alianța MOLDOVENII” – 7 candidați;

-Partidul Politic „Pentru Țară” – 2 candidați;

-Partidul Politic Mişcarea Alternativa Naţională – 2 candidați.

23 sunt femei, iar 115 sunt bărbați

Dintre candidații desemnați, 23 sunt femei, iar 115 sunt bărbați, ceea ce reprezintă aproximativ 17% și, respectiv, 83% din total.

Potrivit informației cu privire la statutul dosarelor depuse de către candidații desemnați - 34 dosare deja au fost procesate de organele electorale și aprobate hotărâri de înregistrare a candidaților, celelalte dosare fiind în proces de examinare.

Cei mai mulți candidați la Comrat și Chirsova

Cei mai mulți candidați au fost desemnați în circumscripțiile numărul 2 Comrat și numărul 26 Chirsova - câte 7, urmate de circumscripția numărul 30 Copceac - 6 candidați. În circumscripția numărul 33 Chioselia Rusă a fost desemnat un singur candidat.

Consiliile electorale de circumscripție examinează dosarele și se pronunță asupra înregistrării candidaților în termen de cel mult șapte zile de la depunerea documentelor.

Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei vor avea loc la 15 noiembrie 2026, în aceeași zi cu alegerile pentru funcția de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei.

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Cursa pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia

În ceea ce privește alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, până în prezent au fost înregistrați patru candidați, iar dosarele altor patru pretendenți la această funcție se află în proces de examinare de către Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Este vorba despre Fiodor Găgăuz, susținut de Partidul Socialiștilor, Ivan Cîlcic, din partea Partidului Popular Găgăuz și independenții Alexandr Stoianoglo și Corneliu Dudnic.

CANDIDAȚI ÎNREGISTRAȚI ÎN CURSA PENTRU FUNCȚIA DE BAȘCAN

1 Fiodor Găgăuz – susținut de PSRM

2 Alexandr Stoianoglo – candidat independent

3 Corneliu Dudnic – candidat independent

4 Ivan Cîlcic – susținut de Partidul Popular Găgăuz

În această oridine, cei patru vor fi și în buletinul de vot, ceea ce s-a stabilit prin tragerea la sorți. Celelalte patru persoane au depus, la rândul lor, actele necesare pentru a intra în cursă. Printre acestea sunt primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, primarul satului Copceac, Oleg Garizan, dar și Petru Vlah, Ivan Cîlcic și Ivanna Koksal.

PRETENDENȚI LA FUNCȚIA DE BAȘCAN

4 Serghei Anastasov – candidat independent

5 Oleg Garizan – candidat independent

6 Petru Vlah – candidat „NOI”

8 Ivanna Koksal – candidat independent

Deciziile privind înregistrarea candidaților trebuie luate în cel mult șapte zile de la depunerea dosarelor. Campania electorală pentru alegerile bașcanului și pentru Adunarea Populară a Autonimiei Găgăuze va începe pe 16 octombrie.

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