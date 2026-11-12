Cursa pentru șefia autonomiei găgăuze se apropie de final, iar lupta pentru un loc în turul doi se anunță strânsă. Alexandru Stoianoglo și Fiodor Găgăuz sunt văzuți de experți drept principalii favoriți, însă Ivanna Koksal și Corneliu Dudnic ar putea răsturna calculele. Un rol decisiv l-ar putea avea alegătorii indeciși.

Potrivit experților, Alexandru Stoianoglo ar urma să încheie primul tur pe prima poziție, în timp ce Fiodor Găgăuz, candidatul Partidului Socialiștilor, ar avea prima șansă pentru cel de-al doilea loc care asigură calificarea în turul doi.

„Realitățile din teren arată în momentul de față că Alexandru Stoianoglo cel mai probabil va fi pe primul loc în primul tur. Și există o bătălie în trei, poate în patru, pentru locul doi, cu o primă șansă, bineînțeles, a lui Fiodor Găgăuz”, a declarat Ștefan Bejan, expert WatchDog.

Acesta a atras atenția că mobilizarea alegătorilor indeciși ar putea schimba raportul de forțe. În opinia sa, participarea la alegerile pentru funcția de bașcan este, de regulă, mai redusă decât la scrutinele naționale, iar acest lucru ar putea influența rezultatul.

„Avem, iarăși, ca la fiecare alegeri din Republica Moldova, un număr foarte mare de indeciși și aceștia pot schimba balanța. Dacă ei vor fi activați după modelul din 2023, atunci pot schimba radical rezultatele acestui vot”, a explicat expertul.

Ivanna Koksal și Corneliu Dudnic, posibile surprize în cursa pentru turul doi

Pe lângă cei doi favoriți, experții urmăresc evoluția Ivanei Koksal și a lui Corneliu Dudnic, care ar putea intra în lupta pentru locul secund.

În cazul Ivanei Koksal, Mihail Sirkeli, redactorul portalului Nokta.md, a amintit că aceasta a fost asociată anterior cu Partidul Socialiștilor, fiind la un pas să devină candidata formațiunii. Totodată, expertul a precizat că percepția potrivit căreia aceasta ar beneficia de sprijinul Turciei nu trebuie confundată cu o implicare reală a Ankarei în politica din regiune.

În ceea ce îl privește pe Corneliu Dudnic, acesta este un fost deputat apropiat de Vlad Plahotniuc. Experții au amintit și declarația controversată făcută de Dudnic în 2018, când a afirmat că ar lua arma pentru a-i împușca pe români.

Totodată, în profilul publicat despre candidat, portalul Nokta.md a menționat un litigiu în care fosta soție a acestuia solicită măsuri de protecție. Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, cererea ar fi fost respinsă de prima instanță, iar decizia a fost contestată. Un nou termen de judecată este programat pentru 19 noiembrie. Cazul vizează presupuse episoade de violență în familie, acuzații care nu reprezintă fapte stabilite definitiv de instanță.

Experții pun sub semnul întrebării sondajul IMAS

Invitații au discutat și despre sondajul IMAS, singurul studiu de opinie făcut public în această campanie electorală. Aceștia au exprimat rezerve față de modul în care au fost prezentate rezultatele și au sugerat că sondajul ar putea influența percepția alegătorilor, nu doar să o reflecte.

Ștefan Bejan a atras atenția asupra evoluției procentelor atribuite celor doi candidați principali. Potrivit datelor prezentate în emisiune, Fiodor Găgăuz ar fi crescut de la aproximativ 3% la 9%, iar ulterior ar fi ajuns la circa 17%. În același timp, Alexandru Stoianoglo ar fi coborât de la peste 30% la aproximativ 27%.

„Eu cred că sondajul acesta nu a fost atât de mult pentru a prezenta opinia publică, cât pentru a forma opinia publică”, a afirmat expertul.

Acesta a mai vorbit despre suspiciunile de corupere electorală, promovarea anonimă în rețelele sociale și plățile din Rusia pentru publicitatea în favoarea candidatului PSRM. În opinia sa, asemenea încălcări ar putea avea consecințe asupra participării candidatului în cursă, dacă vor fi confirmate și vor exista temeiuri legale.

Moscova ar putea urmări formarea unei majorități în Adunarea Populară

Dincolo de alegerea bașcanului, experții consideră că miza scrutinului este și componența viitoarei Adunări Populare. Potrivit acestora, Moscova ar putea încerca să-și consolideze influența nu doar prin susținerea unor candidați la funcția de bașcan, ci și prin atragerea ulterioară a deputaților aleși.

„Moscova are plase. Le pune în campania electorală, în turul doi și în Adunarea Populară. Cine nu a nimerit în prima plasă va nimeri în a doua, iar cine nu a nimerit în a doua va nimeri deja în Adunarea Populară, când se formează majoritatea”, a explicat Mihail Sirkeli.

Expertul a avertizat că formarea unei majorități favorabile Moscovei ar putea fi posibilă chiar și în condițiile în care unii dintre viitorii deputați nu sunt asociați direct cu rețeaua lui Ilan Șor sau cu formațiunile pro-ruse.

În acest context, invitații au atras atenția și asupra riscurilor pe care le-ar putea genera folosirea autonomiei în scopuri politice, inclusiv prin promovarea unor mesaje separatiste sau a ideii de federalizare a Republicii Moldova.

Ce scenarii sunt posibile după votul de duminică

În opinia experților, cel mai previzibil scenariu este calificarea lui Alexandru Stoianoglo și Fiodor Găgăuz în turul doi. O eventuală intrare a lui Corneliu Dudnic sau a altui candidat în cursa pentru primele două poziții ar reprezenta însă o surpriză.

„Scenariul previzibil: Stoianoglo și Fiodor Găgăuz în turul doi. Scenariul-surpriză: Dudnic în turul doi”, a sintetizat Ștefan Bejan.

Experții au criticat și modul în care au fost verificate condițiile de cunoaștere a limbilor română și găgăuză de către candidați. Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, Comisia Electorală Centrală ar fi acceptat declarațiile pe propria răspundere ale candidaților, fără organizarea unui test propriu-zis, așa cum s-a întâmplat la scrutinul din 2023.

Duminică, 15 noiembrie, alegătorii din UTA Găgăuzia sunt chemați la urne pentru a-și alege bașcanul și membrii Adunării Populare. Pentru funcția de guvernator al regiunii s-au înscris opt candidați, iar pentru cele 35 de mandate de deputat candidează peste 130 de persoane.

Citeste si : De la vizite promise la Moscova și redeschiderea Găgăuzia Land, până la grădinițe renovate și apă în fiecare sat. Cum încearcă cei opt candidați la funcția de bașcan să-i convingă pe alegători – VIDEO

Citeste si : Averi, afaceri peste hotare și dosare penale: Cine sunt cei opt candidați la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia? - FOTO