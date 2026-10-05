Estonia își deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău. Ceremonia de inaugurare a avut loc astăzi, în prezența viceprim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a ministrului de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, și a reprezentanților corpului diplomatic. Mihai Popșoi a declarat că decizia Estoniei de a avea o misiune diplomatică permanentă la Chișinău demonstrează angajamentul Tallinnului față de Republica Moldova.

Potrivit ministrului, prezența ambasadei rezidente va contribui la intensificarea cooperării dintre cele două țări și la o mai bună coordonare a proiectelor comune în beneficiul cetățenilor.

„Este o onoare să particip la deschiderea Ambasadei Estoniei. Faptul că prietenii noștri estonieni au acum o prezență permanentă la Chișinău confirmă parteneriatul solid și prietenia care ne leagă de decenii”, a spus Mihai Popșoi.

Estonia: „Vom continua să vă susținem în drumul către Uniunea Europeană”

La rândul său, ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a reafirmat sprijinul țării sale pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„Mă bucur să fiu astăzi aici și să deschidem Ambasada Estoniei la Chișinău, un obiectiv care a fost o prioritate pentru mine. Mesajul nostru este clar: vom continua să vă susținem în drumul către Uniunea Europeană. Sunt convins că ne așteaptă împreună un viitor prosper și sigur”, a declarat oficialul estonian.

Ambasada Estoniei, până acum la București

Până în prezent, Ambasada Estoniei pentru Republica Moldova își avea sediul la București. Odată cu deschiderea misiunii rezidente, cooperarea diplomatică dintre cele două state va fi gestionată direct de la Chișinău.

Republica Moldova și-a deschis Ambasada la Tallinn în 2006, iar relațiile diplomatice dintre cele două țări au fost stabilite în noiembrie 1992.