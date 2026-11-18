Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a ajuns la Ministerul Afacerilor Externe, după ce a fost convocat de autoritățile moldovenești în urma survolării neautorizate a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șapte drone, în după-amiaza zilei de 17 noiembrie.

Oleg Ozerov a ajuns la sediul MAE în jurul orei 10:00, după ce a fost convocat în legătură cu incidentul celor șapte drone care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Cele șapte aparate de zbor au fost detectate în intervalul orelor 15:45–18:10, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

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Dronă prăbușită la Cheltuitori

Cinci drone au avut impact la sol în apropierea localităților Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureștii de Jos și Băxani. Un posibil al șaselea impact a fost semnalat în raionul Ocnița, iar o altă dronă a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea orașului Leova, în direcția frontierei de stat.

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Drona depistată în pădurea de la Naslavcea este de tip „Gerbera 2”.

Aparatul de zbor depistat într-o pădure din apropierea satului Naslavcea, raionul Ocnița, este de tip „Gerbera 2”. Concluzia a fost stabilită de specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției, după examinarea fragmentelor găsite la locul incidentului.