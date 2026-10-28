Republica Moldova și Ucraina își vor consolida cooperarea în domeniul apărării, inclusiv prin schimb de experiență și acces la informații despre tehnologiile folosite de armata ucraineană pentru protejarea spațiului aerian. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, susține că acordul semnat la Kiev nu presupune acordarea de asistență militară directă unui stat aflat în război, ci prevede consultări, schimb de informații și experiență profesională.

Potrivit ministrului, cooperarea este importantă în contextul în care dronele și rachetele utilizate de Federația Rusă ajung să survoleze spațiul aerian al Republicii Moldova, punând în pericol siguranța cetățenilor.

„Scopul parteneriatului este exclusiv protejarea populației și a spațiului aerian de drone rusești și alte pericole și amenințări la securitatea națională”, a declarat Anatolie Nosatîi.

Ce prevede acordul dintre Republica Moldova și Ucraina

Acordul a fost semnat luni, la Kiev, de ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, și omologul său ucrainean, Yevhenii Khmara.

Potrivit lui Nosatîi, documentul prevede cooperarea în mai multe domenii tehnico-militare, printre care modernizarea și exploatarea în siguranță a echipamentelor militare și armamentului, logistica, sistemele de comunicații, instruirea specialiștilor, protecția infrastructurii critice, cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor militare.

De asemenea, acordul include schimbul de cunoștințe și tehnologii, dezvoltarea capacităților de apărare cibernetică și utilizarea experienței Ucrainei în supravegherea și protejarea spațiului aerian.

Ministrul a subliniat însă că documentul stabilește limite clare ale acestei colaborări.

„Cooperarea în cadrul acestui acord va avea exclusiv caracter de consultare, analiză și schimb de informații tehnico-științifice, documentații de specialitate, bune practici și experiență profesională”, a precizat Nosatîi, referindu-se la articolul 3 al acordului.

Potrivit acestuia, activitățile desfășurate în baza documentului nu pot fi interpretate drept acordare de asistență militară directă unui stat aflat în conflict armat.

Moldova vrea să învețe din experiența Ucrainei în interceptarea dronelor

Întrebat ce presupune accesul la tehnologiile utilizate de Ucraina, inclusiv la cele pentru interceptarea dronelor, Anatolie Nosatîi a explicat că experiența armatei ucrainene este relevantă pentru consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova.

„Cele mai bune cunoștințe și cele mai bune sisteme care pot face față noilor sisteme de rachete și drone folosite de Federația Rusă [...] pot fi obținute doar din partea ucrainenilor, fiindcă ei sunt cei care zilnic le testează, le folosesc pentru a-și proteja cetățenii și infrastructura critică”, a declarat ministrul.

Astfel, cooperarea ar urma să permită autorităților moldovene să beneficieze de informații și lecții practice acumulate de Ucraina în timpul războiului, în special în domeniul protecției spațiului aerian și al infrastructurii critice.

Declarațiile vin în contextul incidentelor în care drone și alte obiecte aeriene asociate războiului din Ucraina au ajuns în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Nosatîi: Ministerul Apărării are peste 120 de acorduri cu parteneri externi

Ministrul a respins criticile opoziției privind noul acord și a susținut că documentul se înscrie în practica de cooperare internațională a Republicii Moldova în domeniul apărării.

„Actualmente, Ministerul Apărării are încheiate peste 120 de tratate cu caracter militar cu multe state partenere”, a afirmat Nosatîi.

Potrivit acestuia, documentele existente reglementează mai multe domenii, inclusiv cooperarea tehnico-militară, instruirea personalului, logistica, medicina militară și apărarea cibernetică.

Nosatîi a mai declarat că Republica Moldova are acorduri de cooperare tehnico-militară cu mai multe state și a menționat, în acest context, documente încheiate cu Belarus, Federația Rusă și Turcia.

Referindu-se la relația cu Ucraina, ministrul a precizat că Ministerul Apărării are 11 acorduri bilaterale de cooperare suplimentare față de acordul de bază.

Când va fi făcut public textul integral al acordului

Potrivit lui Anatolie Nosatîi, documentul urmează să fie recepționat de Ministerul Afacerilor Externe, după care Ministerul Apărării va promova procedura de ratificare în Parlament.

Ministrul a dat asigurări că textul integral va deveni public și va fi plasat pe site-ul Parlamentului.

„Atunci textul integral va fi disponibil pentru întreaga societate, inclusiv pentru cei care manipulează că acest tratat este secret”, a declarat Nosatîi.

Acordul va intra în vigoare după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislație și de document, a precizat ministrul.

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