Calea Republicii Moldova către aderarea la Uniunea Europeană rămâne un angajament comun al statelor membre. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului European, Antonio Costa, după o întrevedere cu președintele Maia Sandu și reprezentanții grupului „Prietenii Moldovei”, în marja summitului Comunității Politice Europene.

Oficialul european a menționat că Republica Moldova înregistrează progrese semnificative în procesul de reforme și s-a arătat încrezător că cele două clustere de negocieri rămase ar putea fi deschise până la sfârșitul acestui an.

„Moldova înregistrează rezultate, cu progrese semnificative în ceea ce privește reformele. Suntem încrezători că cele două clustere rămase pot fi deschise înainte de sfârșitul anului, deschizând calea pentru progrese rapide în direcția aderării sale”, a scris Antonio Costa.

Președintele Consiliului European a descris întâlnirea cu Maia Sandu și grupul „Prietenii Moldovei” drept „o plăcere” și a reafirmat sprijinul european pentru parcursul de integrare al țării noastre.