Aproape șapte ore - atât au durat dezbaterile din Parlament înainte de votul pentru noul Guvern. Premierul desemnat, Vasile Tofan, a fost luat la întrebări de deputați despre economie, investiții, pensii, privatizări, componența Cabinetului de miniștriși multe alte domenii. Opoziția i-a cerut explicații, dar și promisiunea că va veni periodic în Legislativ cu rapoarte de activitate.

Marina MOROZOVA, DEPUTAT PAS: „Care vor fi primele acțiuni ale dmneavoastră personale, care să aducă în Republica Moldova companii internaționale mari, investiții serioase, capabile să deschidă fabrici uzine și să oferim acele salarii mari care vor cetățenii Republicii Moldova?”

Vasile TOFAN, PRIMIER DESEMNAT: „Prioritatea mea va fi să impulsionăm economia. Într-adevăr, vorbesc limba antreprenorilor. Mă voi întâlni în fiecare zi cu cât mai mulți antreprenori să le aud problemele, să înțeleg blocajele și recunosc pentru început inclusiv pentru început în regim manual să ne ocupăm cu deblocarea lururilor. Prioritatea inițială trebuie să fie capitalul local.”

Vasile Tofan a spus că se va implica direct pentru atragerea investitorilor străini în țara noastră.

Vasile TOFAN, PRIMIER DESEMNAT: „Am de gând în fiecare săptămână să aloc o bună porțiune de timp pentru a suna întreprinderi. Uite atât de simplu, să iau telefonul și să-i sun pentru că atunci când sună prim-ministrul unei țări oamenii răspund la telefon pentru că respectă rolul, respectă țara și astfel vreau să fiu un deschizător de porți și să ajut în proiecte concrete, să-i atragem, să-i interesăm.”

Tofan a vorbit și despre reformele pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea economiei. Acesta a menționat modificări în domeniul fiscal, al pensiilor și pe piața muncii.

Vasile TOFAN, PRIMIER DESEMNAT: „Raportul între pensionari și angajați este foarte, foarte prost și din păcate ceasul demografic lucrează contra acestui raport. Cine nu recunoaște această problemă, nu este onest cu diagnoza Republicii Moldova.”

La acest capitol, premierul desemnat și-a expus și părerea referitor la migranții care vin să muncească în Republica Moldova.

Vasile TOFAN, PRIMIER DESEMNAT: „Nu trebuie să fim mai catolici decât Papa, în sensul în care dacă anumiți angajatori nu pot găsi anumite competențe în Moldova trebuie să aibă dreptul să le găsească peste hotare.”

Opozitia i-a cerut lui Tofan să promită că va veni cu raport despre activitatea sa în Parlament.

Vlad BĂTRÎNCEA, DEPUTAT PSRM: „Dumneavostră o să respectați legile țării și o să raportați în fața parlamentului pentru activitatea dumneavoastră, or, eventual dacă dumneavoastră ca și domnul Munteanu o să ajungeți la o situație și o să decideți să plecați, o să veniți să explicați parlamentului motivul plecării?”

Vasile TOFAN, PRIMIER DESEMNAT: „Am toată intenția să duc acest mandat până la capăt, septembrie 2029, până la următoarele alegeri parlamentare.”

Ion CHICU, DEPUTAT AL BLOCULUI ALTERNATIVA: „Ce veți face dumneavostră arunci când sistemul se va opune și nu vă va permite să faceți ordine?”

Vasile TOFAN, PRIMIER DESEMNAT: „Uneori o să trebuiscă să fac compromisuri, dar pentru mine cel mai important este să livrez rezultate. Și o să fie cazuri când trebuie să bat cu capul în masă, și cu capul în masă poate tot, nu știu… cu pumnul în masă, da o să fie.”

Opoziția nu a ratat șansa de a critica și componența viitorului Cabinet de miniștri.

Vasile COSTIUC, DEPUTAT PDA: „Pot să afirm că nu-i niciunul care să vă reprezinte pe dumneavoastră personal, pentru că cei 3-4 schimbați, îs tot de-ai lor.”

Vasile TOFAN, PRIMIER DESEMNAT: „Dăm șansă fiecărui ministru să demonstreze ce poate și dacă nu o să fie rezultate, îmi asum responsabilitatea și îmi asum intenția ca să facem schimbările necesare.”

Vasile COSTIUC, DEPUTAT PDA: „Bănuiesc că nu prindeți anul nou în calitate de prim-ministru.”

Igor DODON, DEPUTAT PSRM: „Nu există soluții decât resetarea prin alegeri anticipate.”

Renato USATÎI, DEPUTAT PN: „Să nu ajungem noi să protestăm să vă păstrăm pe dumneavoastră, că nu noi o să fim acei care vor spune „Jos Tofan!”, să țineți minte.”

Reprezentanți partidului de guvernare au respins acuzațiile și prezicerile opoziției.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Ei tot timpul vin cu prorociri, cu prognoze care nu se adeveresc.”

Guvernul Tofan urmează a fi învestit mâine, când miniștrii vor depune jurământul într-o ceremonie oficială la Președinție.