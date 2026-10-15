Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, lasă deschisă posibilitatea unei eventuale candidaturi la funcția de primar al municipiului Chișinău. Acesta a declarat că partidul analizează mai multe candidaturi pentru scrutinul local, fără a oferi detalii clare despre propria sa intenție de a intra în cursa electorală.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Avem mai mulți candidați pregătiți pentru a face față acestor funcții. Acum este important ca în cadrul partidului să se ia o decizie formală și să venim cu acel candidat”.

Intrebat dacă el va candida, Hajder a evitat să răspundă, menționând că sunt mulți candidați care vor face față.

„În această perioadă este destul de complicat din punct de vedere a aprovizionarii cu apă și că aceste lucuri trebuie continuate.”

De asemenea, Hajder n-a vrut să spună despre ce candidați ar fi vorba, spunând că va reveni ulterior după ce se va decide în partid.

Unul dintre potențialii candidați PAS

Numele lui Hajder a fost vehiculat public și anterior ca fiind unul dintre potențialii candidați PAS la conducerea primăriei Chișinău. Întrebat în repetate rânduri dacă va candida sau nu, ministrul a evitat să ofere un răspuns clar. Subiectul a ieșit din atenția publică după ce PAS a anunțat că Alexandru Vornicu a fost desemnat de partid pentru această funcție. Recent, acesta a renunțat la această cursă, invocând „rațiuni personale”.