Armistițiul a luat sfârșit, a anunțat președintele Donald Trump, după ce americanii și iranienii au reluat ostilităţile.

Forţe armate iraniene au atacat petroliere din Qatar și Arabia Saudită, dar și infrastructură militară americană amplasată în Golf. În replică, Statele Unite au lovit obiective de securitate din Iran.

Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă spune că este de acord ca negocierile de pace cu Iranul să continue. Negociatori din Qatar, în coordonare cu Statele Unite, au ajuns deja în Iran, pentru întâlniri cu oficialii de la Teheran.