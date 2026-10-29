Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că este nevoie de o evaluare pentru a stabili cine se face responsabil și pentru a verifica vulnerabilitățile sistemelor informatice, inclusiv a celui utilizat la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău.

„Pentru a afla care instituție se face responsabilă, trebuie să existe această evaluare, această anchetă. O va face și executivul pe partea sa, dar o vom face și noi aici, în Parlament”, a spus Grosu.

Îngrijorări privind sistemele informatice

Președintele Parlamentului a atras atenția asupra utilizării inteligenței artificiale pentru identificarea vulnerabilităților sistemelor informatice și a menționat că unele soluții tehnice din Republica Moldova au fost dezvoltate cu participarea unor companii din jurisdicții pe care le-a descris drept „nu din cele mai prietenoase”.

Grosu a vorbit și despre sistemul informatic utilizat la Aeroportul Internațional Chișinău, subliniind că acesta trebuie evaluat chiar dacă nu este conectat la internet.

„Ei zic că nu este conectat la rețeaua internet, dar asta nu ne liniștește. Trebuie să evaluăm toate”, a declarat șeful Legislativului.

Atac cibernetic în Republica Moldova

Datele cu caracter personal a peste 750 de mii de moldoveni au fost extrase neautorizat în urma atacului cibernetic din ultimele zile. În total, atacatorii au încercat să acceseze informații asociate unui milion de numere de identificare. Potrivit investigațiilor preliminare, datele sustrase includ nume, informații despre membrii familiei, pensii, permise de conducere și unele date financiare. Autoritățile spun că au oprit atacul și continuă verificările sistemelor afectate.

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