Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2027. Documentul prevede venituri de 92,3 miliarde de lei și cheltuieli de 112,25 miliarde de lei. Deficitul bugetar este estimat la 19,9 miliarde de lei, adică 4,7% din PIB.

Potrivit proiectului, veniturile bugetului vor crește cu 15% față de 2026, iar cheltuielile cu 8,6%. Autoritățile spun că obiectivele principale sunt reducerea deficitului, finanțarea reformelor și sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Cele mai mari alocări sunt prevăzute pentru protecția socială - 25,7 miliarde de lei, educație - 24,6 miliarde de lei și sănătate - 10,8 miliarde de lei.

Pentru dezvoltarea economiei sunt planificate 14,8 miliarde de lei, iar agricultura va beneficia de aproximativ 2,4 miliarde de lei. Totodată, peste 4 miliarde de lei vor fi alocate pentru întreținerea și reparația drumurilor, iar 1,3 miliarde de lei pentru dezvoltarea regională și locală.

Bugetul urmează a fi votat de Parlament

Bugetul include și peste 2,6 miliarde de lei pentru sprijinirea cetățenilor în contextul vulnerabilității energetice. De asemenea, în 2027 urmează să fie implementate 107 proiecte finanțate din surse externe, în valoare totală de aproximativ 4,5 miliarde de lei.

Proiectul bugetului a fost elaborat pornind de la o creștere economică estimată la 2,8% și o inflație de 6,1%.

Documentul urmează să fie examinat și votat de Parlament.