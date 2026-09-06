Dacă nu poate merge la Primărie, „a venit Primăria la el”. Ion Ceban și-a arătat camera de reabilitare din spital, pe care a transformat-o într-un mic birou de lucru. Pe masă sunt mape, un laptop și chiar o ștampilă, iar câteva scaune sunt pregătite pentru colegii care vin la discuții. Edilul spune că aici își primește viceprimarii și discută despre planurile și proiectele pentru Chișinău.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „În prezent mă aflu în centrul de reabilitare și aici am fost ultima perioadă, pentru că au fost multe întrebări, suspiciuni, supoziții și tot așa mai departe pe internet, în rețele de socializare și fiind la tot felul de televiziuni. Asta este camera în care stau în această perioadă. Vreau să știți că aici îi primesc pe viceprimari, aici discutăm despre planuri, despre proiecte, la fel cu colegii mei din diferite subdiviziuni sau afară, atât timp cât îmi permit medicii”.

Ceban a făcut un tur al spitalului

Ceban nu s-a limitat însă la prezentarea „propriului spațiu de lucru”. Într-un video publicat pe rețelele de socializare, primarul a făcut și un tur al instituției municipale „Arhanghelul Mihail și Gavriil”, unde a ținut să arate condițiile și serviciile oferite pacienților.

Edilul spune că municipalitatea investește în această instituție și a prezentat-o drept un centru în care pacienții pot beneficia de mai multe proceduri într-un singur loc.

Printre acestea se numără hidroterapia, băile terapeutice și extensia subacvatică a coloanei vertebrale, kinetoterapia, electroterapia, acupunctura medicală, spelioterapia artificială și salina pentru căile respiratorii.

Prima apariție publică a lui Ion Ceban după operația la picioare

După trei săptămâni de absență, Ion Ceban a revenit în spațiul public. Primarul, care s-a accidentat în timpul unei vacanțe, a apărut la un eveniment din capitală într-un scaun cu rotile. Edilul a fost ajutat de soție să se deplaseze, semn că recuperarea nu s-a încheiat.

Ulterior Ion Ceban a difuzat imagini în care apare în scaun cu rotile și este ajutat să se deplaseze de soția sa. Primarul a ținut să precizeze că femeia care îl însoțește este soția sa și nu o bonă, menajeră sau persoană plătită, așa cum au comentat unii internauți.

Aceasta a fost prima apariție publică a lui Ion Ceban după ce s-a accidentat în timpul vacanței din august. Deși de la incident s-au scurs aproape trei săptămâni, nici acum nu este clar unde și cum s-a produs incidentul. Pe 18 august, după ce a ajuns în țară, Ion Ceban a fost operat. Intervenția a durat aproximativ șapte ore. După operație, Ceban se deplasează în scaunul cu rotile.

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Edilul a fost cel care a anunțat despre incidentul prin care a trecut în vacanță. Potrivit directorului platformei WatchDog, Valeriu Pașa, primarul ar fi mers cu familia în Cabo Verde. De partea cealaltă, primarul a evitat să dezvăluie detalii despre unde și cum s-a accidentat la picioare.

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