Cu o săptămână înainte de alegerile din Autonomia Găgăuză, campania electorală se face tot mai simțită. Panouri, corturi și întâlniri cu alegătorii conturează atmosfera din orașele regiunii. Părerile localnicilor sunt însă împărțite. Unii spun că îi văd pe candidați mai des pe rețelele sociale, în timp ce alții așteaptă de la viitorii aleși soluții concrete pentru problemele care persistă de ani de zile: tarife mari, pensii și salarii mici, lipsa locurilor de muncă și relațiile tensionate cu Chișinăul.

„Trebuie să fie gospodar”.

„Așteptăm să fie mai bine, să ne mărească pensia”.

„Ei toți vin cu promisiuni”.

„Lipsă de speranță, sincer”.

„Sperăm ca, după alegeri, să vină un om care să poată schimba ceva”.

La Comrat, centrul administrativ al Autonomiei Găgăuze, campania electorală se simte din plin.

„Se simte, văd și pe internet și pe toate rețelele e haos.”

În centrul orașului am găsit panouri și corturi electorale ale mai multor candidați.

„Avem panouri electorale peste tot, iar oamenii discută pentru cine vor vota.”

Candidații au făcut agitație și prin piață. Mătușa Prascovia, o femeie care vinde verdețuri din propria grădină, spune că i-a văzut pe mulți dintre ei.

Prascovia BARBAROȘ, LOCUITOARE, ORAȘUL COMRAT: „Am ales deja candidatul. E secret. Așteptăm să fie bine, să ne mărească pensia. I-am întrebat de ce pensia este mică și ei au spus că vânzările sunt mici și nu este profit.”

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Competiția electorală se simte și în teren. În centrul orașului găsim mai multe corturi ale candidaților. Unele dintre ele stau chiar unul lângă altul. De exemplu aici observăm un cort al candidatului Serghei Anastasov și doar la cinci metri distanță al candidatului PSRM, Fiodor Găgăuz.”

Dincolo de agitația electorală, oamenii spun că au nevoie de schimbări și speră că alegerile le vor aduce.

„Să ne dezvoltăm, să se construiască, avem nevoie de asta.”

„Să atragem investiții, să se dezvolte afacerile și întreaga economie.”

Unii speră că viitorul bașcan va reuși să îmbunătățească și relațiile cu autoritățile centrale.

„Sperăm că va veni la putere un om care va putea construi punți de dialog între corpul diplomatic, autoritățile centrale și ceilalți actori, astfel încât să fie apărate interesele noastre.”

„Este dificil, dacă privim situația politică actuală, principalul slogan pare să fie: fie să-i arătăm Chișinăului colții, fie Chișinăul să înlăture Autonomia.”

Am întâlnit și oameni dezamăgiți, care spun că nu mai cred în alegeri.

„Fără speranță, sincer. Cu părere de rău am pierdut încrederea. Uitați-vă ce se face în lume.”

„Sunt dezamăgită în tot. Cred că nu o să se schimbe nimic. Totul este deja cumpărat.”

Campania electorală se simte nu doar la Comrat. La Vulcănești, panourile electorale apar chiar de la intrare în oraș, apoi continuă pe străzi, unde unii candidați și-au instalat și corturi electorale. Localnicii care au acceptat să vorbească despre alegeri spun că își doresc, înainte de toate, dezvoltarea orașului.

„Ne dorim ca interesele noastre să fie luate în considerare.”

„Dacă orașul se va dezvolta, vor apărea mai multe locuri de muncă, vor exista noutăți și se vor deschide întreprinderi noi, atunci, desigur, vor exista și perspective.”

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Alegătorii din Autonomia Găgăuză sunt așteptați pe 15 noiembrie pentru a-și alege noua componență a Adunării Populare, dar și bașcanul. Pentru funcția de bașcan luptă opt candidați. Cinci dintre aceștia sunt independenți, iar alți trei vin din partea unor partide politice. Mai exact este vorba de Partidul Socialiaștilor, Partidul NOI și Partidul Popular Găgăuz. Iulia PASCARI, PRO TV”.