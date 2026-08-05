Angajații din cabinetul premierului au salarii între 30-40 de mii de lei, iar cei din cabinetul viceprim-ministrului pentru integrarea europeană primesc în jur de 20 de mii de lei. Cancelaria de Stat a publicat salariile.

Astfel, șeful cabinetului prim-ministrului, Bogatiuc Carolina are un salariu de 40 de mii de lei, în timp ce consilierul în cabinetul premierului, Andrian Gavriliță primește putin peste 38 de mii, iar purtătorul de cuvânt, Dumitru Ciorici are lunar 36 870 de lei.

Salariile din cabinetul pentru integrarea europeană

Toți consilierii din cabinetul vicepremierului pentru integrarea europeană au salarii identice de 20 550 de lei. Este vorba despre Digor Iulian, Streleț Alexandru, Revenco Aurica, Zgîrvaci Adriana și Garuța Alexandrina.

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La 21 iulie, Guvernul Tofan a primit votul de încredere al deputaților. Aproape șapte ore - atât au durat dezbaterile din parlament înainte de votul pentru noul guvern. Premierul desemnat, Vasile Tofan, a fost luat la întrebări de deputați despre economie, investiții, pensii, privatizări, componența Cabinetului de miniștri și multe alte domenii. Opoziția i-a cerut explicații, dar și promisiunea că va veni periodic în Legislativ cu rapoarte de activitate.

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În discursul susținut în fața deputaților, premierul Vasile Tofan și-a prezentat echipa de miniștri și programul de guvernare, vorbind despre principalele priorități ale viitorului executiv. Acesta a promis relansarea economiei, atragerea investițiilor, un stat mai eficient și reforme în domenii-cheie, precum justiția, administrația publică și piața muncii. Tofan a declarat că își dorește să conducă țara mai puțin prin declarații și mai mult prin rezultate concrete.