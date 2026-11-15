Candidații la funcția de bașcan a Autonomiei Găgăuzie au venit astăzi la urne cu mesaje despre viitorul autonomiei, bunăstarea locuitorilor și relațiile cu autoritățile de la Chișinău. Unii au vorbit despre unitate și dezvoltare, alții despre necesitatea de a scoate regiunea din izolarea politică.

Candidatul independent Serghei Anastasov a venit la secție împreună cu soția, după ce a trecut pe la biserică. Candidatul a spus că a votat pentru o viață mai bună în autonomie și pentru relații mai bune cu Chișinăul.

Serghei Anastasov, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Am votat pentru ca viața să fie mai bună. În Autonomia Găgăuză să dezvoltăm orașele și satele. Am votat ca relațiile dintre Chișinău le căutăm întotdeauna și trebuie de făcut din nou ca să fim o familie mare.”

Tot împreună cu soția a venit la vot și Petru Vlah, candidatul partidului Noua Opțiune Istorică. Acesta a ajuns cu un automobil de lux pe care l-a parcat neregulamentar. După vot el a vorbit despre o autonomie puternică și bunăstare pentru localnici.

Petru VLAH, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Am votat pentru o Găgăuzie dezvoltată, pentru o Găgăuzie sigură și pentru o Găgăuzie care să trăiască într-o Republică Moldova independentă. Doar așa vom putea dezvolta autonomia găgăuză. Numai prin unitate putem progresa și construi un viitor mai bun.”

După vot, Ivan Cîlcic, candidatul Partidului Popular Găgăuz s-a arătat optimist și a spus că speră ca oamenii să aibă parte de bunăstare, iar autonomia să se dezvolte în componența Republicii Moldova.

Ivan CÎLCIC, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Să-mi îndeplinesc datoria de cetățean și să votez pentru viitorul Găgăuziei noastre, pentru o Găgăuzie puternică, pentru chipuri fericite și bunăstarea locuitorilor noștri. Sunt întotdeauna optimist și sper că totul va fi bine. În orice caz, poporul își va spune cuvântul, iar noi va trebui să-i respectăm decizia. Totul este în voia lui Dumnezeu.”

Fiodor Găgăuz, candidatul socialiștilor, a votat în satul Gaidar, alături de soția sa. Acesta a declarat că își dorește ca regiunea să iasă din impasul politic și să reia dialogul cu autoritățile centrale.

Gagauz GAGAUZ, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Am votat pentru ca Găgăuzia să iasă din impas și din izolarea politică, pentru reluarea unui dialog normal cu autoritățile centrale. Îmi doresc ca locuitorii din Comrat, Vulcănești și Ceadîr-Lunga să simtă grija și sprijinul autorităților.”

Independenta Ivanna Kioksal a votat în satul său de baștină, Cazaclia. Aceasta și-a exprimat speranța că promisiunile făcute în campania electorală vor deveni realitate.

Ivanna KOKSAL, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Sper foarte mult ca toate ideile și inițiativele prezentate în campania electorală să fie puse în practică, iar oamenii să simtă grija și sprijinul autorităților. Îmi doresc ca autonomia noastră să prospere în componența Republicii Moldova. Să fie pace, să avem parte de liniște și fiecare locuitor al autonomiei să fie sănătos.”

Candidatul independent Cornel Dudnic a votat de dimineață la Vulcănești. După vot acesta a postat o poză pe pagina sa de facebook, însoțită de un mesaj scurt în care spune că Autonomia Găgăuză așteaptă schimbări. Și independentul Oleg Garizan a votat la Copceac, satul său de baștină unde este primar.

Oleg GARIZAN, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Am votat pentru viitorul autonomiei, pentru ca în Găgăuzia noastră mică să fie confortabil de trăit, să nu plece tinerii, pentru ca bătrânii să simtă grijă din partea autorităților. Fără scandaluri, fără vorbă în plus.”

Candidatul independent Alexandr Stoianoglo nu a votat astăzi, având viza de reședință la Chișinău. El a postat însă un mesaj pe pagina sa în care a îndemnat oamenii să iasă la vot.