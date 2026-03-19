Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiu, a ridicat un salariu de 116 372 de lei de la partidul pe care îl conduce în anul 2025. Totodată, acesta a primit 76 572 de lei în calitate de deputat în Parlament, iar din rețelele de socializare acesta indică că a avut un venit de 143 000 de lei. Toate aceste date sunt indicate în declarația sa de avere, publicată pe 13 martie 2026 pentru anul trecut.

Potrivit declarației sale de avere, acesta deține un apartament de 61,5 metri pătrați, în valoare de 40 de mii de euro (aproximativ 803 000 de lei).

Totodată, Costiuc indică și două automobile în declarația sa, unul din anul 2012 de 60 000 de lei și altul din 2024 de 360 000 de lei.

În luna ianuarie 2026, deputatul Vasile Costiuc a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate, după ce inspectorii au depistat că acesta ar ocupa simultan funcția de parlamentar și funcția de administrator al unei companii cu sediul la București.

Potrivit documentului emis de ANI, se atestă aparența încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către Vasile Costiuc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, manifestată prin nesoluționarea în termen de 30 de zile a stării de incompatibilitate, exercitând concomitent mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și funcția de administrator al companiei „Biofruct Moldova SRL” cu sediul în București.

Contactat atunci de PRO TV, Vasile Costiuc a spus că așteaptă o decizie finală în acest sens, iar dacă ceva ar fi încălcat, să se demonstreze.

În urma alegerilor parlamentare de anul trecut, Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc are șase mandate de deputat în Parlament.