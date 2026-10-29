Schimb de replici dure la ședința Parlamentului între deputatul socialist Vlad Batrîncea și deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Doina Gherman. Discuțiile au început după ce PSRM a cerut ca premierul Vasile Tofan să prezinte raportul primelor 100 de zile de activitate, dar au degenerat în acuzații legate de războiul din Ucraina și poziția socialiștilor față de Rusia.

Vlad Batrîncea a cerut ca Vasile Tofan să prezinte ce rezultate a obținut Guvernul în primele 100 de zile, în special în domeniul economic, al investițiilor și al pregătirilor pentru iarnă.

Vlad BATRÎNCEA, DEPUTAT PSRM: „Dorim ca domnul Tofan să prezinte raportul de 100 de zile de activitate, despre creșterea economică promisă, despre cum va eficentiza administrația publică centrale, când vom plafona salariile și adaosurile, și cel mai important, câte investiții și afaceri noi au venit în Republica Moldova, ori unicul acord despre care putem vorbi cu țara vecină este despre gazele naturale, cooperarea militară. Vrem să adresăm mai multe întrebări despre perioada de iarnă”.

„Vă deranjează acordul de cooperare, dar nu vă deranjează tancurile la 100 km”

Deputatul PAS Doina Gherman a respins necesitatea acestui demers, argumentând că premierul a anunțat deja când va prezenta raportul. Ulterior, aceasta l-a criticat pe Bătrîncea pentru poziția sa față de cooperarea militară și pentru faptul că, în opinia sa, socialiștii evită să condamne Rusia pentru războiul din Ucraina.

Doina GHERMAN, DEPUTAT PAS: „Noi nu vedem necesitatea acestui demers pentru că domnul Tofan a anunțat clar când va prezenta raportul la 100 de zile de activitate. Vă deranjează domnulei Bătrîncea foarte mult acordul de cooperare, dar nu vă deranjează că la 100 km stau tancurile rusești de aici, vă deranjează că capacităm domeniul apărării în Republica Moldova, dar nu vă deranjează că mor copii și femeile în fiecare zi în Ucraina. Vă deranjează apararea care o dezvoltăm, dar nu vă deranjează flagurile rusești care flutură la toate congresele care participați împreună cu colegii Dvs. Rușine să vă fie!”.

Bătrîncea afirmă că a ajutat mai mulți ucraineni decât Gherman

În replică, Batrîncea a afirmat că a ajutat mai mulți ucraineni decât deputatul PAS și a acuzat guvernarea că îi ține pe cetățeni în frică și îi aduce în sărăcie.

Vlad BATRÎNCEA, DEPUTAT PSRM: „Mie nu îmi este rușine. Eu am ajutat mai mulți ucrainei decât Dvs. Astăzi cetățenii moldoveni suferă de frică, și cu această frică conduceți de 5 ani. Să nu ne vorbiți de rușine că eu sunt împăcat cu sovistea mea și sunt gata să răspund pentru cele făcute de mine. Rușine să vă fie vouă”.

Doina Gherman i-a cerut apoi socialistului să condamne explicit războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei, afirmând că acesta a evitat în repetate rânduri să o facă.

Doina GHERMAN, DEPUTAT PAS: „Văd că tare v-au afectat declarațiile mele. Să țineți minte că pe conștiința Dvs. sunt copii decedați în Ucraina, pentru că niciodată nu ați condamnat vehement războiul de agresiune pornit de Rusia împotriva Ucrainei. Ați invetat tot felul de scuze doar ca să vă eschivați de la condamnare. Vă îndemn să condamnați acum războiul din Ucraina și eu îmi retrag cuvintele înapoi”.

Cine este agresorul?

Batrîncea a răspuns că condamnă orice război, inclusiv cel din Ucraina, dar a acuzat, la rândul său, guvernarea că duce un război împotriva cetățenilor Republicii Moldova.

Vlad BATRÎNCEA, DEPUTAT PSRM: „Eu condamn orice război, inclusiv războiul din Ucraina. Dar totodată eu condamn războiul care îl duceți dvs. cu cetățenii Republicii Moldova, condamn orice faptă care o faceți ca să plămădiți sărăcia în Moldova”.

Schimbul de replici a continuat, iar Doina Gherman i-a cerut din nou să spună clar cine este agresorul în războiul din Ucraina. În discuție a intervenit și președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a acuzat socialiștii că nu au curajul să recunoască responsabilitatea Rusiei.

Doina GHERMAN, DEPUTAT PAS: „V-ați îmbrăcat în patriot și fluturați cu suveranitatea și neutralitatea. Cine este agresorul, răspundeți clar!”

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Totuși nu aveți voi curajul să spuneți că Rusia este agresor”.