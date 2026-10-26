Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, îndeamnă Republica Moldova să mențină ritmul reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană și dă asigurări că țara sa va continua să susțină parcursul european al Chișinăului. Declarațiile au fost făcute în cadrul întrevederii cu vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, aflat într-o vizită oficială în Cipru.

Oficialii au evidențiat cooperarea moldo-cipriotă și importanța sprijinului oferit de Nicosia în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Mihai Popșoi a mulțumit autorităților cipriote pentru susținere și a reafirmat angajamentul Chișinăului de a continua reformele necesare integrării europene.

„Suntem recunoscători Ciprului pentru sprijinul acordat în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Republica Moldova a deschis oficial patru din cele șase clustere de negociere și suntem pregătiți să deschidem și ultimele două”, a declarat Mihai Popșoi.

Șeful diplomației moldovenești a subliniat că experiența Ciprului demonstrează beneficiile apartenenței la UE și impactul transformărilor economice asupra vieții cetățenilor. Potrivit acestuia, Republica Moldova își dorește ca oamenii să beneficieze de oportunități similare și de servicii de calitate.

Cipru promite să susțină în continuare parcursul european al Republicii Moldova

La rândul său, președintele cipriot Nikos Christodoulides a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova și a încurajat autoritățile de la Chișinău să mențină ritmul reformelor.

„Continuați cu același ritm reformele necesare aderării. Este șansa pe care trebuie să o valorificați, iar noi vă vom fi alături în acest parcurs”, a declarat Nikos Christodoulides.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat și despre situația de securitate din regiune, consecințele războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, precum și provocările cu care se confruntă Republica Moldova în acest context.

Vizita lui Mihai Popșoi în Cipru are loc în contextul eforturilor Republicii Moldova de a avansa negocierile de aderare la Uniunea Europeană și de a consolida relațiile cu statele membre.

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