Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova, în perioada 8–10 noiembrie. Oficialul european va discuta cu conducerea țării despre progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, reformele necesare și dezvoltarea economică. De asemenea, agenda vizitei include subiecte legate de conectivitatea digitală și consolidarea cooperării regionale.

În timpul vizitei, Marta Kos va avea întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Vasile Tofan și președintele Parlamentului, Igor Grosu, dar și cu alți oficiali de rang înalt.

Discuțiile vor viza prioritățile procesului de aderare la Uniunea Europeană, reformele sectoriale și dezvoltarea economică. Totodată, comisara europeană urmează să se adreseze deputaților în Parlamentul Republicii Moldova și să susțină un discurs în cadrul Conferinței anuale privind extinderea Uniunii Europene.

Investiții în conectivitatea digitală și infrastructură

Luni, 9 noiembrie, Marta Kos va participa la o reuniune la nivel înalt a Platformei pentru conectivitate, dedicată dezvoltării infrastructurii digitale. Discuțiile se vor concentra pe promovarea proiectelor și investițiilor regionale de-a lungul Coridorului de Mijloc.

În aceeași zi, oficialul european va participa la un eveniment organizat de Asociația Businessului European, cu ocazia împlinirii a 15 ani de activitate. La eveniment vor fi prezenți premierul Vasile Tofan, directoarea executivă a EBA, Mariana Rufa, și președinta asociației, Carolina Bugaian.

Marți, 10 noiembrie, Marta Kos se va întâlni cu echipa Biroului pentru Integrare Europeană, instituție care coordonează o parte importantă a procesului de aderare a Republicii Moldova la UE.

Vizita are loc în contextul eforturilor Chișinăului de a avansa negocierile de aderare și reconfirmă sprijinul Uniunii Europene pentru reformele și proiectele de dezvoltare ale Republicii Moldova, în special în domeniile energiei, infrastructurii digitale și economiei.