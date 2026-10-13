Mandatul unui deputat nu ar trebui retras automat pentru refuzul depunerii jurământului sau pentru absențe nemotivate de peste patru luni. Este una dintre recomandările formulate de Comisia de la Veneția în urma examinării proiectului de lege privind statutul, conduita și etica deputaților. Experții europeni atrag atenția și asupra necesității unor garanții mai puternice pentru opoziția parlamentară, astfel încât aceasta să poată participa efectiv la activitatea legislativului și să exercite control asupra Guvernului.

În cazul deputaților care refuză să depună jurământul, Comisia de la Veneția consideră că pierderea mandatului nu ar trebui să fie o consecință automată. Experții propun examinarea unor măsuri alternative, inclusiv suspendarea anumitor beneficii până la îndeplinirea acestei obligații.

O abordare similară este recomandată și în cazul absențelor nemotivate care depășesc patru luni. În opinia experților, retragerea mandatului poate fi o sancțiune excesivă, motiv pentru care autoritățile sunt îndemnate să analizeze posibilitatea aplicării unor măsuri disciplinare.

Comisia mai recomandă ca pierderea mandatului în urma unei condamnări penale să fie limitată la cazuri grave, precum infracțiunile deosebit de serioase sau situațiile în care sunt aplicate pedepse foarte lungi.

Opoziția ar putea obține mai multe instrumente parlamentare

Un alt subiect abordat de experții europeni ține de distribuirea atribuțiilor și a posibilităților de acțiune în Parlament. Comisia de la Veneția recomandă consolidarea reprezentării opoziției în structurile de conducere ale legislativului și extinderea instrumentelor prin care deputații din afara majorității pot influența activitatea parlamentară.

Printre propuneri se numără posibilitatea ca o minoritate calificată de deputați să solicite includerea unor subiecte pe ordinea de zi, să ceară constituirea comisiilor de anchetă și să inițieze dezbateri fără a depinde de acordul majorității parlamentare.

Experții pledează, de asemenea, pentru mai multe oportunități de prezentare a inițiativelor opoziției și pentru organizarea mai frecventă a dezbaterilor și sesiunilor de întrebări adresate Guvernului. Aceste mecanisme sunt menite să permită verificarea mai eficientă a activității executivului și să asigure participarea opoziției la procesul legislativ.

Comisia recomandă modificarea cadrului legislativ

Pe lângă propunerile referitoare la mandate și la drepturile opoziției, Comisia de la Veneția recomandă reunirea proiectului legii privind statutul deputaților și a celui referitor la organizarea și funcționarea Parlamentului într-un singur act normativ.

Potrivit experților, această soluție ar putea preveni suprapunerile și eventualele contradicții dintre cele două documente. Totodată, Comisia consideră că regulile privind organizarea și funcționarea legislativului ar trebui stabilite printr-un regulament intern, nu printr-un cod.

Cele două opinii au fost solicitate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în mai și august 2026. Acestea vizează proiecte legislative care urmează să stabilească atât responsabilitățile și conduita deputaților, cât și regulile de funcționare a instituției parlamentare.