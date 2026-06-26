Scopul planului elaborat de executivul UE este acela de a menține țările candidate angajate, oferindu-le stimulente pentru a duce la bun sfârșit reforme dificile din punct de vedere politic, chiar dacă aderarea deplină nu va avea loc decât peste câțiva ani, scrie Politico.

Comisia Europeană elaborează planuri pentru a acorda țărilor candidate la aderarea la UE beneficii economice înainte ca acestea să se alăture blocului.

Propunerile fac parte din eforturile Comisiei de a promova „integrarea treptată”, recompensând țările candidate cu un acces sporit la UE pe măsură ce acestea pun în aplicare reforme, în timp ce cererile lor de aderare sunt încă în curs de examinare, scrie Politico, care citează surse din Comisie.

Avantajele luate în calcul includ accesul la anumite programe de finanțare ale UE, acorduri comerciale preferențiale și acces parțial la piața unică înainte de aderare, pachetul exact urmând să fie adaptat în funcție de progresele înregistrate de fiecare țară candidată, transmite hotnews.ro.

Aderarea nu va fi un proces rapid

Acest lucru ar reprezenta o schimbare semnificativă față de sistemul actual, în cadrul căruia majoritatea beneficiilor sunt rezervate membrilor cu drepturi depline.

Abordarea este concepută pentru a menține țările candidate, precum Ucraina – a cărei aderare va dura probabil ani de zile, în ciuda sprijinului politic puternic – pe deplin implicate în proces, fără a promite o aderare rapidă.

Spre deosebire de ideile anterioare privind „extinderea inversă”, care ar fi acordat țărilor drepturi politice înainte de finalizarea procesului de aderare (planul a fost respins de capitalele UE), integrarea treptată ar oferi beneficii economice similare celor ale statutului de membru, fără a admite țările în UE înainte ca acestea să fie considerate pregătite.

În prezent, UE are nouă țări candidate oficiale. Muntenegru este considerat favoritul pentru aderare, în timp ce Ucraina și Moldova au deschis recent negocierile.

Parcursul celorlalte țări, printre care Serbia, Turcia și Georgia, s-a blocat.

Declarațiile Comisiei despre Republica Moldova

Comisia va solicita sprijinul capitalelor UE pentru această inițiativă, oficialii sperând că liderii vor aproba elaborarea unui cadru mai amplu în cadrul unui Consiliu European care va avea loc fie în octombrie, fie în decembrie.

Propunerile vin într-un moment în care guvernele sunt, în mare măsură, de acord că procesul de extindere trebuie să avanseze mai repede, în special în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, dar rămân reticente în privința admiterii unor țări înainte ca acestea să fie pe deplin pregătite.

În urma unei întâlniri cu oficialii moldoveni de luni, Comisia a declarat că va urmări atât aderarea țării, cât și „aprofundarea integrării treptate a Republicii Moldova în Uniunea Europeană”.

Republicii Moldova i s-a oferit deja acces la Zona unică de plăți în euro, la acordurile UE privind roamingul mobil și la programele de sprijin cultural.