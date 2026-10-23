Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă incidentul în care o dronă de atac rusească de tip Geran a încălcat spațiul aerian al țării și s-a prăbușit în raionul Telenești, în apropierea unor locuințe și a unei instalații energetice. Șefa statului avertizează că războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei continuă să pună în pericol securitatea și viețile oamenilor din Republica Moldova.

„Războiul Rusiei continuă să pună în pericol viețile oamenilor din Republica Moldova. Astăzi, o dronă de atac rusească de tip Geran a încălcat spațiul nostru aerian și s-a prăbușit în apropierea unor locuințe și a unei instalații energetice.

Condamnăm acest nou act periculos”, a transmis Maia Sandu.

Un angajat al Ambasadei Rusiei, declarat persona non grata

În urma incidentului, autoritățile Republicii Moldova au anunțat că un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău va fi declarat persona non grata. Măsura a fost comunicată de MAE drept un răspuns la încălcarea spațiului aerian și la pericolul creat pentru cetățeni.

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Drona s-a prăbușit la aproximativ 100 de metri de o locuință

Drona a fost găsită de un localnic, care a alertat imediat poliția. Obiectul a căzut la aproximativ 100 de metri de o locuință, iar zona a fost încercuită pentru a preveni orice risc pentru oamenii din apropiere.

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