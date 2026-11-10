Cu cinci zile înaintea alegerilor din Autonomia Găgăuză, SIS avertizează că Rusia își intensifică acțiunile în Republica Moldova. Directorul instituției spune că autoritățile urmăresc deja activități suspecte în autonomie, dar evită să dezvăluie despre ce este vorba. Alexandru Musteață promite detalii ulterior.

Federația Rusă se pregătește pentru următorii trei ani electorali din Republica Moldova și își intensifică acțiunile, susține directorul SIS. Alexandru Musteață a tras un semnal de alarmă referitor la scrutinul de la sfârșitul acestei săptămâni din Autonomia Găgăuză.

Alexandru MUSTEAȚĂ, DIRECTOR SIS: „Ne așteaptă iar trei ani electorali, noi vedem de pe acum cât de mult se pregătește și își intensifică acțiunile Federației Ruse. Avem alegeri într-o regiune a Republicii Moldova (în regiunea găgăuză), unde deja vedem acțiuni foarte interesante, nu intru în detaliile respective, se întâmplă la zi. Post-factum vom reveni cu anumite detalii.”

Musteață nu a precizat ce acțiuni au fost identificate și nici cine ar fi implicat. Directorul SIS a făcut declarațiile la Conferința privind extinderea Uniunii Europene, desfășurată la Chișinău. Avertismentul vine înaintea scrutinului din autonomie, programat pentru această duminică, 15 noiembrie, când urmează să fie aleși noul bașcan și deputații din Adunarea Populară.