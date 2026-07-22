Daniela Misail-Nichitin a declarat, după depunerea jurământului de învestire, că noul său mandat are drept obiectiv creșterea siguranței cetățenilor și consolidarea încrederii în instituțiile statului. Oficialul a subliniat că va continua să lucreze pentru viitorul european al Republicii Moldova.

După ceremonia de învestire, Daniela Misail-Nichitin a transmis un mesaj public în care a vorbit despre prioritățile noului mandat la conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE:„Am început un nou mandat cu aceeași responsabilitate față de oameni, față de Republica Moldova și față de viitorul european al țării noastre. Prioritățile noastre au o țintă precisă: mai multă siguranță pentru oameni și mai multă încredere în instituțiile statului”.

Ministrul a mai afirmat că echipa sa va continua să meargă înainte „cu încredere și cu determinare”.

Cine este Daniella Misail-Nichitin

Daniella Misail-Nichitin este juristă și activează de mai mulți ani în domeniul afacerilor interne și al securității. În perioada ianuarie 2022 – noiembrie 2024 a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar la 19 noiembrie 2024 a fost numită ministră a Afacerilor Interne. În iulie 2026, aceasta a fost reinvestită în aceeași funcție în noul Executiv.

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