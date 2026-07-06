Demisia premierului Alexandru Munteanu nu schimbă sprijinul acordat Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Reprezentanții Comisiei Europene spun că Bruxellesul va continua să susțină reformele și parcursul european al țării și își exprimă încrederea că un nou Guvern va fi format rapid, astfel încât procesul de aderare să nu fie afectat.

Markus LAMMERT, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL COMISIEI EUROPENE: „Luăm act de decizia prim-ministrului Alexandru Munteanu de a demisiona. Respectăm procesele constituționale și democratice ale R. Moldova și așteptăm cu interes formarea unui nou guvern.”

Potrivit Comisiei Europene, parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova rămâne puternic, iar Bruxellesul va continua să sprijine reformele și parcursul european al țării, în acord cu voința cetățenilor.

Markus LAMMERT, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL COMISIEI EUROPENE: „Avem încredere că un nou guvern va fi format rapid, cu respectarea deplină a proceselor constituționale și democratice ale Moldovei. De asemenea, avem încredere că Moldova își va menține ritmul agendei sale de reforme și va continua să avanseze pe calea aderării la UE, în conformitate cu voința poporului moldovean.”

Cele 27 de state membre au convenit să deschidă un nou capitol de negocieri, care vizează relațiile externe, iar decizia urmează să fie oficializată pe 14 iulie, în cadrul Conferinței Interguvernamentale. Luna trecută, Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu țara noastră, prin lansarea primului grup de capitole care vizează justiția, drepturile fundamentale și buna guvernare, considerat fundamentul întregului proces de negociere.

Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.