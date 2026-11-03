Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, îl înaintează pe deputatul Alexandru Verșinin drept candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Anunțul vine în contextul pregătirilor pentru alegerile locale din 2027. Odată cu desemnarea candidatului, formațiunea a lansat critici la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate și a Mișcării Alternative Naționale, pe care le acuză de politizarea instituțiilor publice și de folosirea angajaților în scopuri electorale. Deocamdată, cele două formațiuni vizate de critici nu au venit cu o reacție.

Într-un mesaj public, reprezentanții Democrației Acasă susțin că instituțiile publice și angajații Primăriei nu trebuie implicați în activități de partid. Formațiunea acuză atât PAS, cât și MAN că ar folosi resursele administrative în interes electoral.

„Chișinăul nu este moșia PAS și nici proprietatea MAN! Ne-am săturat de mocirla politică a acestui binom, de scandaluri de rudenie, cumătrism și funcții împărțite pe criterii de partid!”, se arată în mesaj.

Potrivit formațiunii, deși cele două partide se confruntă public, practicile lor ar fi asemănătoare.

„PAS și MAN se ceartă în fața camerelor, dar practicile pe care le vedem sunt aceleași: politizarea instituțiilor și folosirea angajaților în interese electorale. Unii împart gazetele PAS, alții pe cele ale MAN”, se mai menționează în declarație.

Reprezentanții partidului afirmă că funcționarii publici nu trebuie să servească interesele formațiunilor politice, iar instituțiile statului și ale Primăriei nu trebuie transformate în sedii electorale.

Vasile Costiuc anunță surprize la alegerile pentru Primăria Chișinău

Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a comentat și decizia PAS de a-și desemna propriul candidat pentru funcția de primar al capitalei. Acesta susține că următoarele alegeri municipale ar putea aduce surprize pe care nici actualul primar general, Ion Ceban, și nici președintele Maia Sandu nu le-ar putea anticipa.

„Noi vrem să vă spunem de aici, de la Parlament, că următoarele alegeri municipale vor avea o mare componentă de surpriză. Dar o surpriză pe care nu o pot calcula astăzi nici Maia, nici primarul general”, a declarat Costiuc.

Totodată, liderul Democrației Acasă l-a felicitat ironic pe Ion Ceban pentru un eventual al treilea mandat, sugerând că edilul va înțelege mai aproape de scrutin ce surprize îl așteaptă.

Cine este Alexandru Verșinin

Alexandru Verșinin este deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului „Democrația Acasă” și vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru politică externă. În iulie 2026, acesta a fost ales și președinte al Organizației Municipale Chișinău a formațiunii.

Alegerile locale generale din Republica Moldova sunt programate pentru 2027.

Propusă de PAS pentru funcția de primar al capitalei

Ieri, Organizația Municipală PAS Chișinău și-a exprimat susținerea unanimă pentru intenția Victoriei Belous de a candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027. Decizia a fost anunțată în cadrul unei ședințe a organizației municipale.

Reprezentanții formațiunii și-au motivat sprijinul prin experiența Victoriei Belous în domeniul fiscal și în administrarea bugetelor publice, susținând că aceasta ar putea contribui la gestionarea mai eficientă a banilor municipali și la atragerea fondurilor europene.

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