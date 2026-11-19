Liderul partidului Democrația Acasă, deputatul Vasile Costiuc, a venit cu saci de fasole în Parlament, în semn de protest față de prețurile mari la gazele naturale și declarațiile unui deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, care le-ar fi sugerat cetățenilor să cumpere un sac de fasole. În mod ironic, Costiuc le-a propus președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și deputatului PAS Ion Babici să transforme fasolea în gaz.

Costiuc a declarat că gestul său reprezintă un protest față de ceea ce consideră a fi lipsa de responsabilitate a guvernării în gestionarea crizei energetice.

Am solicitat o reacție de la guvern, iar responsabilii au spus că: „Dacă domnul deputat ar fi cu adevărat preocupat de gestionarea crizei energetice, nu și-ar pierde timpul împărțind fasole în Parlament și nici nu ar mediatiza această „mare realizare” pe TikTok”.

Deputatul a criticat autoritățile pentru că, în opinia sa, acestea au pus accent pe achizițiile de valori mobiliare de stat prin intermediul Energocom, în loc să se concentreze pe procurarea gazelor naturale la prețuri mai mici.

Liderul partidului Democrația Acasă a făcut referire și la declarația deputatului PAS Ion Babici, care, potrivit lui Costiuc, le-ar fi recomandat cetățenilor să cumpere câte un sac de fasole.

Întrebat dacă și-a pregătit rucsacul de urgență, deputatul a răspuns în glumă că acesta este deja plin cu fasole. Totodată, Costiuc a afirmat că moldovenii sunt pregătiți să facă față oricărei crize, întrucât au beciurile pline cu provizii.

„Moldovenii, de când s-au născut, au rucsacul care se numește beci, plin cu de toate și sunt pregătiți de orice criză”, a adăugat deputatul.