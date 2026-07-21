În discursul susținut în fața deputaților, premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat echipa de miniștri și programul de guvernare, vorbind despre principalele priorități ale viitorului Executiv. Acesta a promis relansarea economiei, atragerea investițiilor, un stat mai eficient și reforme în domenii-cheie, precum justiția, administrația publică și piața muncii. Tofan a declarat că își dorește să conducă țara mai puțin prin declarații și mai mult prin rezultate concrete.

Vasile TOFAN, PREMIER DESEMNAT: „Problemele sunt multe și grele, sunt chiar copleșitoare, dar nu sunt de nedepășit. Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni.”

Tofan și-a construit discursul în jurul a cinci priorități: relansarea economiei, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, reforma administrației publice, consolidarea securității și îmbunătățirea nivelului de trai. El a promis mai puțină birocrație pentru antreprenori, digitalizarea serviciilor publice și o reformă administrativă care ar putea duce la comasarea unor instituții și eliminarea celor pe care le consideră inutile.

Vasile TOFAN, PREMIER DESEMNAT: „Primul angajament este clar: să creștem capacitatea Republicii Moldova de a produce, a investi și a exporta, păstrând disciplina financiară și protejându-i pe cei vulnerabili.”

Premierul desemnat a vorbit și despre reformarea agriculturii, subliniind că statul trebuie să investească în sisteme de irigare și în procesarea producției, nu doar să ofere despăgubiri după fiecare secetă. În discursul său de aproape o oră, Vasile Tofan a pledat și pentru continuarea reformei justiției, combaterea corupției și consolidarea securității, în contextul războiului din Ucraina.

Vasile TOFAN, PREMIER DESEMNAT: „Obiectivul mandatului este să fim pregătiți de finalizarea negocierilor și pregătirea semnării Tratatului de Aderare până la sfârșitul anului 2028.”

În aceeași ordine de idei, Tofan a subliniat că neutralitatea Republicii Moldova nu înseamnă un stat slab și a promis investiții în apărare, securitate cibernetică și protecția infrastructurii critice. Prim-ministrul desemnat și-a prezentat în plenul Parlamentului și echipa.

„Pentru acest program vă solicit votul de încredere pentru următoarea echipă Cristina Gherasimov viceprim-ministră pentru Integrare Europeană, Mihai Popșoi, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe.”

Printre cei 16 miniștri se regăsesc 4 nume noi: Radu Musteață la conducerea Ministetului Agricultură, Victoria Belous la Finanțe, Alexandru Gasnaș la șefia Ministerului Sănătații și Dan Suruceanu la Cultură. Funcția de premier al Republicii Moldova a devenit vacantă după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat la începutul acestei luni demisia după 8 luni de mandat.