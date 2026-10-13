Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, despre consolidarea parteneriatului moldo-american în domeniul energetic. Unul dintre principalele subiecte a fost construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș, denumită „Trump Liberty Line”, un proiect strategic pentru securitatea energetică a țării.

Potrivit ministrului, proiectul beneficiază de un angajament de finanțare de 130 de milioane de dolari din partea Guvernului SUA. Acesta include și modernizarea, precum și extinderea stației electrice Strășeni.

Grup de lucru pentru implementarea proiectului

Recent, Ministerul Energiei, Moldelectrica, compania americană Black & Veatch și Ambasada SUA au lansat un grup de lucru pentru implementarea proiectului. Noua linie ar urma să consolideze interconectarea Republicii Moldova cu România și cu sistemul electroenergetic european.

Alimentare mai sigură cu energie electrică

Dorin Junghietu susține că proiectul va contribui la diversificarea rutelor de alimentare cu energie electrică, reducerea vulnerabilităților sistemului și asigurarea unei aprovizionări mai sigure pentru consumatori.

Securitatea energetică pe ambele maluri ale Nistrului

În cadrul întrevederii au fost discutate și evoluțiile recente din sectorul energetic, precum și soluțiile pentru consolidarea securității energetice pe ambele maluri ale Nistrului.

Ministrul Energiei a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în depășirea crizelor energetice și modernizarea sectorului, exprimându-și încrederea în continuarea cooperării pentru realizarea proiectelor strategice.

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