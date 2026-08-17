O nouă ședință de judecată are loc astăzi în dosarul „sacoșa neagră”, în care fostul președinte al țării, Igor Dodon, este acuzat de îmbogățire ilicită, trădare de patrie, corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor de către o organizație criminală. După revenirea din vacanță, instanța a reluat examinarea cauzei, însă Dodon nu este prezent la ședință.

În cadrul ședinței de astăzi, procurorul de caz prezintă noi probe pe care acuzarea solicită să le includă în dosar și să fie examinate de instanță.

Totodată, procurorul cere să fie inclusă o înregistrare video de la un briefing de presă susținut de Vladimir Plahotniuc în 2019, în care acesta ar fi declarat că, timp de aproximativ trei luni, s-ar fi întâlnit cu Igor Dodon pentru a negocia formarea unei coaliții politice.

Potrivit acuzatorului, solicitarea de a examina această înregistrare vine și în contextul în care Plahotniuc a refuzat să facă declarații în cadrul dosarului.

Plahotniuc - adus silit la ședință

În luna februarie 2026, fostul lider PD, Vlad Plahotniuc a fost adus silit la ședința din dosarul „sacoșa neagră". Atunci, acesta a refuză să facă declarații, chiar dacă anterior a spus că va accepta să fie audiat.

Citeste si : Vlad Plahotniuc - adus silit la ședința din dosarul sacoșa neagră: Refuză să facă declarații în instanță. Continuă audierea martorilor din partea apărării - VIDEO

Dosarul reluat de la zero la începutul anului 2026

După trei ani de examinare în instanță, dosarul denumit generic sacoșa neagră a fost reluat de la zero la începutul anului 2026, motivul fiind înlocuirea unor judecători din complet.

Dosarul a fost deschis în baza imaginilor în care fostul președinte primește o sacoșă neagră de la Vlad Plahotniuc. Videoul a fost publicat de fostul deputat Iurie Reniță, care spunea atunci că în sacoșă ar fi fost până la 900 de mii de euro.

Dodon este învinuit de îmbogățire ilicită, trădare de patrie, corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului socialiștilor de către o organizație criminală. Acuzații pe care le neagă.

Citeste si : A început audierea martorilor în dosarul sacoșa neagră, unde Igor Dodon este cercetat penal. Primele persoane care au făcut declarații în fața magistraților - VIDEO