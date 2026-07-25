Chiar și după ce și-a dat demisia, Radu Musteață a insistat că imaginile și informațiile apărute în spațiul public despre legăturile sale cu fostul Partid Democrat sunt false și manipulatorii. Acum însă, fostul ministru își retractează declarațiile, admite că a participat la ședințele PD și că a semnat o cerere de aderare și își cere scuze pentru că nu a spus adevărul.

Musteață afirmă că, după plecarea din PD, a participat la câteva ședințe organizate de Nae Simion Pleșca și că, la insistențele acestuia, a semnat o cerere de partid alături de alți funcționari. El susține că episodul a durat doar câteva luni și că, după 2018, nu a mai avut nicio legătură cu PD.

„Sincer să fiu, nici nu țin minte precis dacă am semnat cerere de aderare la una din ședințe, dar știu că nu mai contează acum și că ar fi trebuit să spun clar din start că a existat o interacțiune cu PD la acea vreme, chiar dacă nesemnificativă. După 2018 nu am mai mai avut nicio legătură cu PD, iar după căderea Guvernului Sandu, peste câteva luni, am fost dezamăgit și am plecat din ANSA”, a scris Musteață.

În mesajul publicat pe Facebook, fostul ministru afirmă că a încercat să șteargă acel episod din trecutul său politic și susține că intenția sa „nu a fost să mintă oamenii”, însă admite că ar fi trebuit să spună de la început adevărul despre relația sa cu fostul Partid Democrat.

„Nu sunt mândru de acel episod de câteva luni din viața mea. Am vrut să șterg din istoria mea acele evenimente. Intenția nu a fost să mint oamenii. Tocmai de aceea, am și decis să-mi depun demisia din funcția de ministru - vreau să fiu corect și responsabil față de toată echipa”, a menționat fostul ministru.

Scandalul legat de presupusa afiliere din trecut a lui Musteață la fostul Partid Democrat

Ministrul Agriculturii, Radu Musteață, și-a dat demisia la doar trei zile după învestirea în funcție. Premierul, Vasile Tofan, a anunțat despre asta ieri dimineață, pe pagina sa de facebook, precizând că Musteață ar fi prezentat o cerere în acest sens, pe care el a acceptat-o. Decizia vine în urma scandalului legat de presupusa sa afiliere din trecut la fostul Partid Democrat, informație pe care inițial a negat-o.

Maia Sandu a semnat decretul privind încetarea mandatului lui Radu Musteață la ministerul Agriculturii

Ieri, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind încetarea exercitării funcției de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare de către Radu Musteață.

Citeste si : Maia Sandu a semnat decretul privind încetarea mandatului lui Radu Musteață la ministerul Agriculturii / DOC

Sacandalul în jurul lui Musteață a apărut imediat după ce a preluat funcția de ministru al Agriculturii. Acesta a fost întrebat dacă a făcut parte din fostul partid democrat și a negat acest lucru. Ulterior, în spațiul public au apărut fotografii care ar demonstra contrariul, iar conducerea PSDE a confirmat că acesta a deținut un carnet de partid acum 10 ani. Totuși, Musteață a negat această informație în continuare.

Citeste si : Patru nume noi în Guvernul propus de Vasile Tofan: Cine sunt miniștrii care ar urma să-i înlocuiască pe actualii membri ai Cabinetului Munteanu