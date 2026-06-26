Reforma fiscală propusă de Guvern și criticată pe larg de reprezentanții mai multor sectoare vizate de majorarea taxei pe valoarea adăugată, trebuie consultată mai mult și analizate toate obiecțiile. Asta a spus Maia Sandu aseară la emisiunea În Profunzime, declarând că documentul este deocamdată doar într-o formă de propunere. În același timp, reponsabilii par să bată în retragere. Ministrul finanțelor și președintele comisiei economie buget și finanțe spun că mai multe măsuri cuprinse în această propunere legislativă vor fi eliminate sau amânate.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Sunt elemente importante și reforma fiscală trebuie făcută, dar cred că Guvernul nu trebuie să se grăbească, trebuie să ia o pauză, să analizeze foarte bine, pe de altă parte asta este o reformă serioasă și eu cred că guvernul trebuie să-și mai ia timp să analizeze foarte bine toate aspectele și după asta să vină cu o variantă finală care să o propună pentru aprobare. Astăzi nu este gata.”

Astfel a comentat Maia Sandu proiectul de politică fiscală care a fost lansat spre consultări și a stârnit un val de reacții din partea societății. Între timp, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, spune că autoritățile au luat act de criticile venite din partea cetățenilor și a experților, iar unele prevederi vor fi eliminate din proiect sau amânate.

Radu MARIAN, PREȘEDINTELE COMISIEI ECONOMIE, BUGET ȘI FINANȚE: „Mai multe prevederi care țin de donații, de cumătrii, nunți manifestații, evident că s-au omis aceste propuneri, nu au fost în prealabil discutate cu noi. Da, noi am discutat înainte de asta despre chestiunile mai complexe, TVA, unificare, într-adevăr, dar aceste chestiuni nu vor mai fi prevăzute în proiectul ajustat.”

De asemenea, deocamdată, se va renunța la majorarea TVA pentru medicamente și ar putea fi unele schimbări și în ceea ce privește TVA în domeniul agricol.

Radu MARIAN, PREȘEDINTELE COMISIEI ECONOMIE, BUGET ȘI FINANȚE: „Discutăm. Sunt mai multe opțiuni prin care să ne asigurăm că cei care lucrează onest, producătorii, și emit facturii nu vor fi neapărat afectați. Pentru că TVA este un impozit pe consum final. Deci îl plătește cel care consumă. Producătorii, cei care procesează, nu trebuie să fie afectați. Iarăși această reformă vine cu avantajul pozitiv că acest TVA este rambursat lunar, automat, fără cereri, fără biurocrăție. Deci asta este avantajul și asta să le-am explicat.”

În același timp, Radu Marian spune că reforma fiscală nu va fi abandonată, deoarece statul are nevoie de măsuri care să aducă venituri suplimentare la buget.

Radu MARIAN, PREȘEDINTELE COMISIEI ECONOMIE, BUGET ȘI FINANȚE: „Noi oricum trebuie să avem niște decizii importante pe tot ce înseamnă legislația fiscală în Republica Moldova. Noi cu toți vrem drumuri, vrem pensii mai mari, vrem să reducem deficitul, vrem să reducem datoria publică, în același timp vrem să încurajăm munca, să creștem investițiile. Deci, trebuie să luăm niște decizii complicate. De asta s-a propus acest proiect către consultări, am așteptat comentarii și le analizăm acum și ministerul acum își ia o perioadă ca să vină cu actualizări. Deci multe din acele aspecte se vor clarifica și se rezolva.”

Proiectul politicii fiscale se află în consultări, iar ministrul finantelor a anunțat că un proiect modificat după toate obiecțiile adunate până acum va fi prezentat săptămâna viitoare.