După gaz și căldură, am putea plăti mai mult și pentru energia electrică. Ministrul Energiei nu exclude o majorare a tarifului, în condițiile în care prețul mediu de achiziție a crescut în ultimele luni. O decizie finală urmează să fie luată de ANRE.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „În zilele următoare va fi cunoscut prețul mediu de achiziție a energiei electrice de către Energocom pentru luna septembrie. Deja asupra unei eventuale necesități de ajutare a tarifului la energia electrică se va expune ANRE, conform obligațiilor pe care le are.”

Ministrul Energiei a explicat că după schimbările din aprilie, pe piața energetică, o parte din necesarul de energie este procurată la prețuri diferite, în funcție de intervalul orar și de sursa de achiziție. Astfel, prețul mediu a crescut de la 120 de euro pe megawatt-oră în iulie, la peste 140 de euro în august.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „În luna august, când au început problemele în regiune mai semnificative, au fost oprite centrale nucleare din România, a fost diminuată capacitatea de producere și știm cu toții că atunci prețurile au crescut în regiune.”

Ministrul a menționat că impactul prețurilor mai mari de achiziție a fost atenuat datorită energiei regenerabile locale.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Așa că cred că este și un apel pentru cetățeni să prioritizăm consumul de energie electrică în timpul zilei sau în timpul nopții, când aceeași energie este mai scumpă.”

Între timp, Guvernul caută și noi surse de aprovizionare pentru gazul natural, la prețuri cât mai mici.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Una dintre aceste surse ar fi Azerbaidjanul. La începutul anului au avut loc niște discuții. Există deschidere. Acum discuțiile respective trebuie duse la un alt nivel. Vom căuta și alte surse alternative din regiune, în primul rând de la producători.”

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Și în Qatar, și în Azerbaidjan, și în Turkmenistan, în toate țările acestea complicate, peste tot o să mergem și o să căutăm acest gaz, oricât de complicat ar fi. Nu trebuie să credem că cineva așteaptă acolo să ne dea nouă gazul sub prețul de piață. Doar la ruși nu o să mergem, doar la Putin nu o să mergem.”

Noile tarife la gaze naturale și energia termină vor intra în vigoare din 1 octombrie. Gazul s-a scumpit cu aproape 6 lei, iar căldura cu aproape 1300 de lei pentru consumatorii din Chișinău și cu aproape 1200 pentru cei din Bălți.