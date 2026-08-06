Republica Moldova și Estonia își consolidează relațiile bilaterale. La începutul lunii octombrie, Estonia va deschide oficial o ambasadă la Chișinău, un pas care vine după ani de cooperare în domenii precum digitalizarea, securitatea cibernetică și educația.

Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas-bun cu ambasadorul Republicii Estonia în Republica Moldova, cu reședința la București, Aune Kotli, căreia i-a mulțumit pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor dintre cele două state și pentru sprijinul constant acordat parcursului european al Republicii Moldova.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în ultimii ani, parteneriatul moldo-estonian s-a consolidat prin proiecte importante în domenii precum securitatea cibernetică, digitalizarea serviciilor publice și educația. Totodată, autoritățile au remarcat interesul tot mai mare al companiilor estoniene pentru investiții în Republica Moldova.

Peste 14 milioane de euro pentru 324 de proiecte

Oficialii au evidențiat și sprijinul oferit de Estonia prin programele de asistență pentru dezvoltare. De-a lungul anilor, statul baltic a finanțat 324 de proiecte, în valoare totală de peste 14 milioane de euro, bani care au fost investiți în inițiative cu impact direct asupra cetățenilor Republicii Moldova.

Ambasada Estoniei va fi inaugurată în octombrie

Un moment important în relațiile bilaterale îl reprezintă deschiderea oficială a Ambasadei Estoniei la Chișinău, programată pentru începutul lunii octombrie.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, inaugurarea misiunii diplomatice va contribui la consolidarea dialogului politic și economic dintre cele două state și va facilita dezvoltarea unor noi proiecte de cooperare în domenii de interes comun.