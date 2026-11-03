Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, consideră că actualul primar al capitalei, Ion Ceban, are toate șansele să obțină un nou mandat la alegerile locale din 2027. În același timp, acesta a criticat modul în care Partidul Acțiune și Solidartiate își desemnează candidatul pentru Primăria Chișinău, sugerând că formațiunea ar testa mai multe nume înainte de a lua o decizie finală. Dodon a anunțat că socialiștii vor avea propriul candidat, însă a precizat că discuțiile în acest sens sunt încă în desfășurare.

„PAS parcă a mai avut un candidat acum două săptămâni. Acum au găsit-o pe alta. Nu-i serioasă chestia asta. Eu cred că ei testează, vor să vadă cine-i prinde”, a declarat acesta.

Dodon a menționat că o cunoaște pe Victoria Belous și că a văzut-o activă în Parlament.

Întrebat dacă Partidul Socialiștilor va înainta un candidat pentru Primăria Chișinău, liderul formațiunii a răspuns afirmativ, precizând că subiectul este încă în discuție.

„Evident că o să înaintăm. Discutăm. Trebuie să avem candidat și o să dăm lupta”, a spus Dodon.

Totodată, acesta și-a exprimat convingerea că actualul primar al capitalei, Ion Ceban, are șanse mari să câștige un nou mandat.

„Eu nu cred că cineva poate să-l bată pe domnul Ceban în aceste alegeri. Eu cred că domnul Ceban are toate șansele să învingă la următoarele alegeri. Noi o să încercăm să-i facem concurență”, a afirmat liderul socialiștilor.

Victoriei Belous - propusă de PAS pentru funcția de primar al capitalei

Ieri, Organizația Municipală PAS Chișinău și-a exprimat susținerea unanimă pentru intenția Victoriei Belous de a candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027. Decizia a fost anunțată în cadrul unei ședințe a organizației municipale.

Reprezentanții formațiunii și-au motivat sprijinul prin experiența Victoriei Belous în domeniul fiscal și în administrarea bugetelor publice, susținând că aceasta ar putea contribui la gestionarea mai eficientă a banilor municipali și la atragerea fondurilor europene.

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