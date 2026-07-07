Eugen Osmochescu a venit cu prima reacție după ce Maia Sandu a semnat decretul privind desemnarea acestuia în calitate de premier interimar al Republicii Moldova. Într-o postare pe Facebook, ministrul Economiei și Digitalizării a scris că a acceptat această responsabilitate „cu onoare și deplină seriozitate”.

„În această perioadă, prioritatea mea va fi asigurarea continuității activității Guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Împreună cu echipa guvernamentală, vom continua să muncim pentru binele țării și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate”, a scris Osmochescu.

Totodată, premierul interimar desemnat a mulțumit șefei statului, Maiei Sandu pentru încredere și colegilor din guvern pentru sprijin.

Maia Sandu l-a desemnat pe Eugeniu Osmochescu prim-ministru interimar

Marți, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care Eugeniu Osmochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Acesta va exercita atribuțiile de șef al guvernului începând cu 8 iulie 2026, până la formarea unui nou executiv.

Potrivit Președinției, desemnarea a fost făcută în temeiul prevederilor Constituției Republicii Moldova și ale Legii cu privire la Guvern, care stabilesc că, în cazul încetării mandatului premierului, șeful statului poate numi un alt membru al Cabinetului pentru a asigura interimatul funcției.

Mesajul lui Alexandru Munteanu

Totodată, Alexandru Munteanu, a scris și el un mesaj pe pagina de Facebook că are încredere în Eugen Osmochescu și îi mulțumește că a acceptat propunerea.

„Îi mulțumesc că a acceptat această responsabilitate și îi doresc mult succes în această misiune. Am toată încrederea că va asigura continuitatea activității Guvernului cu responsabilitate”.

Munteanu a anunțat că demisionează

Alexandru Munteanu și-a anunțat vineri demisia din funcția de premier după opt luni de activitate. Într-un scurt mesaj publicat pe facebook acesta a scris că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.

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Când încep consultările politice pentru desemnarea unui nou premier

După anunțul lui Alexandru Munteanu privind demisia sa, Maia Sandu a anunțat că în această săptămână vor începe consultațiile cu fracțiunile parlamentare privind desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Sandu însă a evitat să spună ceva despre un potențial candidat pentru funcția de priemer, menționând că „este prea devreme”.

Profilul viitorului premier, conturat de analiști

După demisia lui Munteanu, analiștii spun că viitorul premier ar urma să fie, mai degrabă, un politician decât un tehnocrat. Acesta ar trebui să cunoască foarte bine realitățile din Republica Moldova, să fie proeuropean, un bun comunicator și un lider capabil să atragă profesioniști în echipa sa. Acesta este profilul conturat de invitații Lorenei Bogza într-o ediție specială a emisiunii „În Profunzime”. Expertul comunității WatchDog, Andrei Curăraru, afirmă că deputații PAS Victoria Belous și Marcel Spătari s-ar număra printre numele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru. Totodată, experții consideră că schimbările s-ar putea extinde și asupra cabinetului de miniștri.

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