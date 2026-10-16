Ion Ceban vorbește despre o presupusă fabrică de drone care ar urma să fie deschisă în Chișinău și susține că acolo ar fi început deja instalarea echipamentelor. Guvernul respinge însă aceste speculații și precizează că, în prezent, nu analizează posibilitatea amplasării în Republica Moldova a unor fabrici cu scop militar.

Ceban susține că deține informații despre deschiderea unei fabrici de drone în Chișinău

Într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook, primarul Ion Ceban a declarat că deține informații precum în Chișinău urmează să fie deschisă o fabrică de drone.

Ion CEBAN, PRIMARUL CHIȘINĂULUI:„Din informațiile pe care le am, este faptul că deja se instalează echipamente, se creează condiții ca această uzină să fie pe teritoriul municipiului Chișinău. Acum, întrebare către autorități: Este adevărată această informație? Dacă da, în bază la ce? Dacă da, cine sunt cei care instalează și de ce se întâmplă acest lucru?”

Guvernul: „Manipulări aruncate în spațiul public”

La scurt timp, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a reacționat la ceea ce a numit „unele manipulări aruncate în spațiul public”.

Acesta a precizat că investițiile în domeniul apărării vor fi posibile doar după modificarea cadrului legal, iar în prezent nu sunt analizate opțiuni pentru deschiderea unor fabrici militare în țara noastră.