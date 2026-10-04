Germania anunță un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, în valoare de peste 1,3 miliarde de euro, destinat în principal apărării antiaeriene și sectorului energetic. Aflat la Kiev, cancelarul Friedrich Merz i-a cerut lui Vladimir Putin să oprească războiul și atacurile asupra civililor. Merz a spus că Berlinul este pregătit pentru negocieri, dar numai după încetarea focului. Volodimir Zelenski a anunțat, la rândul său, că Ucraina și Germania au semnat astăzi 15 acorduri și documente, care vizează securitatea, producția de armament, achizițiile și comenzile pentru industria germană.

Friedrich Merz a ajuns la Kiev cu trenul, într-o vizită neanunțată, însoțit de o delegație de oficiali și reprezentanți ai industriei germane de apărare și energie.

Merz și Zelenski au mers la Academia Națională de Științe, lovită direct de o dronă rusească pe 28 septembrie. Atunci, două persoane au murit, iar alte șapte au fost rănite. În timp ce liderii discutau cu salvatorii interveniți la fața locului, în Kiev a răsunat o nouă alertă aeriană.

Cancelarul german a spus că atacul asupra Academiei, aflată la câteva sute de metri de Ambasada Germaniei, arată cât de lipsit de sens este războiul. Merz a subliniat că Ucraina se pregătește pentru iarnă, în timp ce infrastructura sa este atacată în mod repetat. Vizita sa la Kiev a avut ca scop și anunțarea unui nou pachet de sprijin, în valoare de peste 1,3 miliarde de euro, destinat în principal apărării antiaeriene și sectorului energetic.

Friedrich MERZ, CANCELARUL GERMANIEI: „Vom aloca fonduri pentru producerea în comun a unor drone pentru combaterea dronelor reactive. În ultimele săptămâni, am reușit să obținem progrese tehnologice importante în acest domeniu. Iar acum le lansăm rapid în producția de serie, iar acest lucru va schimba și va consolida rapid și semnificativ apărarea antiaeriană a Ucrainei. Furnizăm arme cu rază lungă de acțiune, drone de luptă și echipamente satelitare, pentru ca Ucraina să poată lupta mai eficient împotriva lansatoarelor rusești.”

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Sunt arme care ne vor ajuta acum. Sprijin pentru sectorul nostru energetic. Este foarte important. Înainte de iarnă, este un pachet energetic important. Iar în acest pachet complex oferit de Germania sunt fonduri pentru producerea unor noi interceptoare, destinate în mod special dronelor Shahed cu reacție. Și acest lucru este deosebit de important.”

La întâlnirea cu presa, Zelenski a vorbit și despre schimbarea tacticii rusești. Președintele ucrainean spune că Moscova folosește tot mai multe drone rapide, mai greu de interceptat, iar Ucraina încearcă să răspundă prin dezvoltarea propriilor sisteme de apărare. Cele două țări au semnat 15 acorduri și documente, care vizează securitatea, producția de armament, achizițiile și comenzile pentru industria germană.