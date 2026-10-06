Guvernul Statelor Unite a aprobat proiectul de construire a liniei electrice Strășeni-Gutinaș, o investiție estimată la 130 de milioane de dolari. Proiectul este prezentat drept unul important pentru consolidarea rețelei electrice a Republicii Moldova și pentru reducerea vulnerabilităților energetice ale țării.

Odată finalizată, linia ar urma să permită Republicii Moldova să beneficieze de o alimentare mai sigură și mai stabilă cu energie electrică de pe piețele europene. Autoritățile americane susțin că proiectul va contribui astfel la creșterea independenței energetice a țării.

Tehnologii americane și oportunități pentru companii

Investiția nu vizează doar infrastructura energetică. Potrivit Guvernului SUA, proiectul va deschide noi oportunități pentru companiile americane, care vor putea furniza Republicii Moldova tehnologii și soluții moderne.

Printre domeniile vizate se numără infrastructura de transport al energiei, tehnologiile pentru optimizarea rețelei electrice, tehnologiile informației și comunicațiilor, energia nucleară și sistemele de stocare a energiei în baterii.

SUA își consolidează prezența în sectorul energetic

Guvernul american afirmă că sprijinul de 130 de milioane de dolari urmărește și consolidarea poziției Statelor Unite în regiune în domenii strategice precum gazele naturale, energia nucleară și tehnologiile de optimizare a rețelelor electrice.

În același timp, extinderea oportunităților de investiții pentru firmele americane în Republica Moldova este prezentată ca un beneficiu pentru ambele economii și ca un element care poate aprofunda relațiile bilaterale dintre Chișinău și Washington.

Proiectul Strășeni-Gutinaș se înscrie în eforturile Republicii Moldova de a-și consolida infrastructura energetică și de a-și diversifica sursele și rutele de aprovizionare cu energie electrică.