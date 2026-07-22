Noul guvern condus de premierul Vasile Tofan se va întruni astăzi în prima sa ședință, care va începe la ora 13:00. Reuniunea are loc la câteva ore după ce cabinetul de miniștri a depus jurământul de învestire la președinție, iar ulterior șefa statului a semnat decretul privind numirea Guvernului Tofan, astfel încât noul executiv și-a început oficial mandatul. Contactat de PRO TV, purtătorul de cuvânt al guvernului ne-a comunicat că subiectele de pe ordinea de zi vor fi publicate în scurt timp.

Noul guvern condus de Vasile Tofan a depus jurământul la Președinția Republicii Moldova

Noul guvern condus de premierul Vasile Tofan a depus astăzi jurământul de învestire în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la sediul Președinției Republicii Moldova, după ce cabinetul de miniștri a primit votul de încredere al parlamentului. Membrii executivului au depus jurământul în fața președintelui Maia Sandu. La ceremonie a participat și președintele parlamentului, Igor Grosu.

Guvernul Tofan a primit votul de încredere al deputaților

Aproape șapte ore - atât au durat ieri dezbaterile din parlament înainte de votul pentru noul guvern. Premierul desemnat, Vasile Tofan, a fost luat la întrebări de deputați despre economie, investiții, pensii, privatizări, componența Cabinetului de miniștri și multe alte domenii. Opoziția i-a cerut explicații, dar și promisiunea că va veni periodic în Legislativ cu rapoarte de activitate.

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În discursul susținut în fața deputaților, premierul Vasile Tofan și-a prezentat echipa de miniștri și programul de guvernare, vorbind despre principalele priorități ale viitorului executiv. Acesta a promis relansarea economiei, atragerea investițiilor, un stat mai eficient și reforme în domenii-cheie, precum justiția, administrația publică și piața muncii. Tofan a declarat că își dorește să conducă țara mai puțin prin declarații și mai mult prin rezultate concrete.

Vasile Tofan, candidatul propus de PAS

La 11 iulie, șefa statului a semnat decretul privind desemnarea acestuia în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunea PAS.

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Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.