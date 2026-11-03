Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este prezent la ședința de judecată în dosarul „Sacoșa neagră”, după o pauză de aproximativ o lună în examinarea cauzei.

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Igor Dodon la ședința de judecată/ PRO TV

Dosarul reluat de la zero

După trei ani de examinare în instanță, dosarul denumit generic sacoșa neagră a fost reluat de la zero la începutul acestui an, motivul fiind înlocuirea unor judecători din complet.

Dosarul a fost deschis în baza imaginilor în care fostul președinte primește o sacoșă neagră de la Vlad Plahotniuc. Videoul a fost publicat de fostul deputat Iurie Reniță, care spunea atunci că în sacoșă ar fi fost până la 900 de mii de euro.

Dodon este învinuit de îmbogățire ilicită, trădare de patrie, corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului socialiștilor de către o organizație criminală. Acuzații pe care le neagă.

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