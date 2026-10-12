Igor Dodon și mai mulți colegi din Partidul Igor Dodon și mai mulți socialiști au plecat la Moscova, la invitația Dumei de Stat, pentru a consolida relațiile politice dintre cele două țări, potrivit liderului PSRM. Vizita are loc în timp ce Rusia continuă războiul din Ucraina și la câteva zile după ședința secretă din Parlament privind apărarea țării. Deplasarea a stârnit reacții la Chișinău. Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că Dodon ar fi mers după sprijin politic, bani și indicații.

Igor Dodon anunță că vizita socialiștilor la Moscova va dura două zile. Delegația va avea întrevederi cu reprezentanții partidelor „Rusia Unită” și „Rusia Justă”, pentru a consolida relațiile interparlamentare și dialogul politic dintre Chișinău și Moscova, susține liderul PSRM.

Igor DODON, LIDER PSRM: „Programul vizitei include întrevederi cu reprezentanții partidelor partenere ale PSRM. Amintesc că Partidul Socialiștilor a încheiat acorduri de colaborare cu două partide din Rusia: „Rusia Unită” și „Rusia Justă”. Vizita urmărește consolidarea relațiilor interparlamentare și dezvoltarea cooperării interpartinice și a dialogului politic dintre Republica Moldova și Federația Rusă.”

Vizita a stârnit reacții la Chișinău. Președintele Platformei DA, Liviu Vovc, a atras atenția că socialiștii au ajuns la Moscova la doar câteva zile după ședința cu ușile închise din Parlament, în care au fost discutate subiecte legate de Armata Națională. Acesta a sugerat că deplasarea ar putea avea legătură cu informațiile discutate în legislativ.

Expertul WatchDog, Ștefan Bejan, critică faptul că socialiștii merg să discute despre cooperare cu reprezentanții unor partide care susțin politica Kremlinului și războiul împotriva Ucrainei.

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG.MD: „Pe pagina sa de Facebook, Dodon anunță că se vor întâlni cu reprezentanții partidelor „Rusia Unită” și „Rusia Justă”, adică partidele care susțin regimul lui Putin și războiul împotriva Ucrainei. Cu asemenea interlocutori merge Dodon să discute despre cooperare. Cu reprezentanții unei puteri care a pompat sute de milioane de dolari pentru a răsturna ordinea constituțională a Republicii Moldova. Care ocupă ilegal o parte din teritoriul țării noastre. Care a impus embargouri produselor moldovenești și a folosit gazul ca instrument de presiune. Și care duce un război ale cărui consecințe le simțim inclusiv aici, când dronele rusești intră în spațiul nostru aerian sau cad pe teritoriul Republicii Moldova.”

Bejan spune că Dodon, care este deputat în parlamentul Republicii Moldova, dar și colegii săi, trebuie să explice public ce urmăresc prin această vizită și ale cui interese le reprezintă.

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG.MD: „Va cere încetarea ingerințelor în treburile interne ale Republicii Moldova și retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană?”

Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că Dodon ar încerca să-i demonstreze Moscovei că încă deține controlul asupra partidului și să obțină sprijin financiar.

ANATOL ȘALARU, FOST MINISTRU AL APĂRĂRII: „Igor Dodon are mai multe probleme pe care încearcă să le rezolve acum și una din aceste probleme este credibilitatea lui în fața partidului și în fața Moscovei. Vrea să-și fidelizeze din nou deputații care au început să aibă îndoieli, vrea să-i ducă la Moscova să-i arate lui Putin și celor de la Kremlin că el controlează partidul și că are suficientă autoritate în fața lor, dar probabil că a mers și după sprijin financiar.”

O altă miză a vizitei ar putea fi alegerile din Autonomia Găgăuză. Șalaru presupune că Igor Dodon încearcă să obțină acordul Moscovei pentru candidatul socialiștilor, în condițiile în care, susține el, Kremlinul nu ar fi decis încă pe cine să sprijine. Deocamdată, Igor Dodon nu a anunțat dacă delegația socialiștilor va avea întrevederi și cu reprezentanți ai Kremlinului sau dacă în urma discuțiilor vor fi semnate anumite înțelegeri. Liderul PSRM nu a comentat nici criticile apărute în legătură cu deplasarea sa la Moscova.