Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, riscă să fie sancționat cu interdicția de a ocupa funcția de primar pentru o perioadă de un an, după ce Poliția a constatat că acesta ar fi utilizat pașaportul de serviciu pentru o deplasare în Italia, deși era suspendat din funcție în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2025. Procesul-verbal contravențional a fost remis instanței de judecată pe 29 iulie 2026.

Cazul își are originea la sfârșitul lunii august 2025, când Ion Ceban, candidat pe listele Blocului „Alternativa” la alegerile parlamentare, era suspendat din funcția de primar general al municipiului Chișinău începând cu 22 august, conform prevederilor legale.

Cu toate acestea, pe 31 august 2025, edilul a fost filmat la Roma, în apropierea Colosseumului, unde a anunțat că urmează „zile pline de activități”. La acel moment, Ceban nu a oferit explicații privind scopul deplasării și nici modul în care a ajuns în Italia, în condițiile în care avea interdicție de intrare în Spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, măsură solicitată de autoritățile române, scrie Ziarul de Gardă.

Italia i-a acordat o viză cu valabilitate limitată

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe al Italiei a confirmat că lui Ion Ceban i-a fost eliberată o viză cu valabilitate teritorială limitată, valabilă exclusiv pentru Italia și doar până la data de 3 septembrie 2025.

Potrivit autorităților italiene, documentul a fost emis pentru a-i permite să participe, în calitatea sa instituțională, la un eveniment organizat sub egida UNESCO și a Coaliției Orașelor Împotriva Rasismului, unde fusese invitat oficial.

La revenirea în Republica Moldova, pe 3 septembrie, Ion Ceban a declarat în repetate rânduri că a călătorit „în calitate de cetățean” și că și-a achitat singur cheltuielile de deplasare. Totodată, acesta a refuzat să ofere detalii despre întâlnirile avute în Italia, invocând faptul că era suspendat din funcția de primar.

PAS a contestat deplasarea, iar CEC a sesizat Poliția

Pe 4 septembrie 2025, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a depus o contestație la Comisia Electorală Centrală (CEC), susținând că Ion Ceban ar fi utilizat pașaportul de serviciu deși era suspendat din funcție și participa la campania electorală.

Sesizarea a fost transmisă ulterior Direcției de Poliție a municipiului Chișinău pentru examinare.

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a declarat că materialele au ajuns la Poliție cu întârziere, explicând că este posibil să fi existat o omisiune administrativă. Potrivit acestuia, situația a fost descoperită în timpul verificării rapoartelor privind finanțarea partidelor politice.

Poliția: utilizare ilicită a pașaportului de serviciu

În urma verificărilor, Poliția a constatat existența unor indicii privind utilizarea necorespunzătoare a pașaportului de serviciu și a întocmit un proces-verbal contravențional în baza articolului 48¹ alineatul (7) din Codul Contravențional.

Documentul a fost remis spre examinare Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, la data de 29 iulie 2026.

Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Gardă, organele de drep au propus aplicarea unei amenzi de 250 de unități contravenționale, precum și privarea lui Ion Ceban de dreptul de a ocupa funcția de primar general pentru o perioadă de un an.

Procesul-verbal a fost întocmit în lipsa lui Ion Ceban, însă în prezența avocatului acestuia.

Ion Ceban a publicat un video pe rețelele de socializare, în care afirmă că ar fi atacat politic, împreună cu întreaga echipă. El a oferit asigurări că, și în cazul eventualei suspendări din funcție, reprezentanții municipalității vor continua proiectele demarate.

„Ce vreau să vă asigur? Că indiferent ce vor face, că mă vor suspenda, că mă vor închide, că mă vor târâi pe jos cu toate instituțiile lor, eu personal am creat un sistem care e atât de bun, poate mai bun decât unele sisteme corporative, că vom duce toate proiectele până la capăt. Toate angajamentele pe care le am în față dumneavoastră vor fi realizate, indiferent ce vor face ei”, a comentat edilul.