Primarul capitalei, Ion Ceban a fost obligat de prima instanță să-și ceară scuze publice de la Cătălin Lungu, Valeriu Pașa și Vitalie Călugăreanu, pentru insultele pe care le-a folosit la adresa lor în cadrul unei ședințe a Primăriei Chișinău din 9 decembrie 2024. Hotărârea a fost pronunțată pe 8 octombrie 2026, iar instanța a admis parțial acțiunea depusă de cei cinci reclamanți. Decizia poate fi contestată cu apel în termen de 30 de zile. Am solicitat o reacție de la purtătorul de cuvânt al edilului, însă nu am primit deocamdată un răspuns.

Potrivit hotărârii, judecătorii au admis parțial acțiunea depusă de Valeriu Pașa, Natalia Albot, Mariana Rață-Vremea, Vitalie Călugăreanu și Cătălin Lungu împotriva lui Ion Ceban.

Instanța l-a obligat pe Ceban să-și ceară scuze publice de la Cătălin Lungu pentru că l-a numit „linge-cur”, iar de la Valeriu Pașa și Vitalie Călugăreanu pentru că i-a numit „alcoolici”.

Declarațiile care au stat la baza procesului

Litigiul vizează declarațiile făcute de Ion Ceban la 9 decembrie 2024, în cadrul unei ședințe operative a Primăriei municipiului Chișinău. În discursul său, acesta a folosit mai multe expresii ofensatoare la adresa unor jurnaliști și comentatori publici, printre care Cătălin Lungu, Valeriu Pașa și Vitalie Călugăreanu.

Reclamanții au cerut scuze publice pentru expresiile considerate injurioase, precum și dezmințirea publică a unor judecăți de valoare pe care le-au calificat drept lipsite de substrat factologic.

Ce a decis instanța

Pe lângă obligația de a-și prezenta scuzele publice pentru expresiile menționate, instanța a respins ca neîntemeiate celelalte solicitări ale reclamanților, inclusiv cererea de a-l obliga pe Ceban să prezinte scuze pentru toate expresiile ofensatoare invocate și să dezmintă public judecățile de valoare contestate.

Ion Ceban, acuzații și expresii ofensatoare la adresa mai multor jurnaliști și comentatori publici

La 9 decembrie 2024, în cadrul unei ședințe operative a Primăriei Chișinău, Ion Ceban a lansat acuzații și expresii ofensatoare la adresa mai multor jurnaliști și comentatori publici, printre care Cătălin Lungu, Valeriu Pașa și Vitalie Călugăreanu. Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, a criticat declarațiile, calificându-le drept un comportament descalificant pentru un funcționar public și cerându-i primarului să prezinte scuze publice.

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