Vadim Krasnoselski ar putea ieși din Republica Moldova fără nicio piedică, chiar dacă autoritățile au anunțat că îi vor interzice acest lucru pentru următorii cinci ani. Declarațiile politice nu par însă să aibă acoperire juridică. Mai mulți experți susțin că nu există o lege care să-i permită statului să-i impună o asemenea restricție, iar dacă liderul separatist ar încerca să treacă mâine frontiera, ar putea face acest lucru fără probleme. Între timp, Igor Grosu insistă că Krasnoselski nu va putea părăsi țara, iar experții avertizează că acesta ar putea contesta măsura în instanță.

Avocatul Promo-LEX, Vadim Vieru, consideră că declarațiile lui Igor Grosu și ale altor reprezentanți ai guvernării, legate de interdicția impusă liderului de la Tiraspol, sunt mai degrabă politice. Potrivit acestuia, legea permite interzicerea părăsirii țării doar în cazuri expres prevăzute, de exemplu, atunci când există o cauză penală.

Vadim VIERU, AVOCAT PROMOLEX: „Pot fi aplicate interdicții în contextul unor temei exhaustive prevăzute de lege, cum ar fi, de exemplu, o cauză penală.Dar și acea interdicție nu se aplică automat pe un termen de 5 ani de zile, dar se aplică pe un termen mult mai restrâns”.

Nici fostul președinte al Curții Constituționale nu vede un temei legal pentru o asemenea măsură și spune că nu există nicio prevedere care să justifice interdicția de a părăsi țara timp de cinci ani.

Alexandru TĂNASE, FOST PREȘEDINTE LA CC: „Rămâne a fi o enigmă. Nimeni nu poate găsi această lege, cel puțin toți oamenii care au făcut o cercetare în spațiu și în cadrul juridic național, nu există nicio reglementare care ar permite impunerea unei asemenei interdicții. În cazul de față, noi nu avem nici măsură preventivă aplicată și nici dosar penal. Este o chestie absolut inexplicabilă, care sper eu foarte mult să se dezlege atunci când domnul Krasnoselski va încerca să părăsească teritoriul Republicii Moldova”.

Expertul WatchDog, Andrei Curăraru, nu exclude că situația ar putea face parte dintr-o provocare organizată, menită fie să-l determine pe Krasnoselski să părăsească teritoriul Republicii Moldova, fie să ducă la reținerea acestuia.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCH DOG: „Am văzut că încolo a plecat cu familia înapoi, a revenit singur, asta este un indicator al acestui fapt”.

De ce autoritățile nu au ales să-i interzică lui Krasnoselski intrarea în Republica Moldova, în loc să vorbească despre o interdicție de a părăsi țara? Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că o asemenea măsură ar fi transmis un mesaj mult mai clar.

Alexandru TĂNASE, FOST PREȘEDINTE LA CC: „Cea mai logică sancțiune ar fi fost să nu îi se permita accesul în Republica Moldova. Ar fi fost un mesaj bun pentru intern, ca societatea să înțeleagă că de fapt noi știm exact ce vrem și nu facem compromisuri când e vorba de astfel de probleme. Ar fi fost un mesaj foarte important și pentru cei care pentru viitor ar fi vrut să ocupe această funcție de șef a administrației separatiste”.

Alexandru Tănase susține că, dacă Vadim Krasnoselski ar încerca să plece din țară, nimeni nu l-ar putea opri. Avocatul Promo-LEX, Vadim Vieru, nu exclude însă eventuale impedimente la aeroport.

Vadim VIERU, AVOCAT PROMOLEX: „Dacă Krasnoselski ar dori să părăsească Republica Moldova prin intermediul aeroportului Chișinău, având în vedere că aeroportul Chișinău este întreprinderea de stat controlată de guvernul Republicii Moldova, ar putea să fi stabilite impedimente ca el să părăsească Republica Moldova prin intermediul acestui aeroport”.

Revenit duminică de la Moscova, liderul separatist, Vadim Krasnoselski, s-a aflat în custodia oamenilor legii în jur de șase ore. Acesta ar fi fost inclusiv audiat de ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate, conform unor surse guvernamentale. Informația însă nu a fost confirmată, deocamdată, oficial, pentru că toate instituțiile solicitate de PRO TV au refuzat să ofere comentarii. Nici liderul de la Tiraspol nu a făcut declarații pentru jurnaliști. După ce a ieșit din aeroport, a urcat într-o mașină cu numere moldovenești și a plecat.

Reprezentanții Guvernului, dar și președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că acestuia i-a fost aplicată interdicția de a părăsi țara pentru cinci ani.